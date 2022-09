– Jeg kan gå 0 meter når jeg er i dårlig form og fra 0–500 hvis jeg er i superform. Men det er jeg jo ikke hver dag, for å si det sånn, sier Gry Hege Henriksen (51).

For noen år siden fikk hun innvilget HC-kort for parkering i Oslo. Da hun nylig måtte søke på nytt, fikk hun avslag.

Gry Hege Henriksen har hatt proteser på ben og hender etter en lungebetennelse i 2016.

Hun havnet på sykehus, og lå fire uker i koma.

Da hun våknet opp, fikk hun beskjed om at hendene og bena måtte amputeres.

Hun brukte lang tid på å trene seg opp på Sunnaas sykehus.

Hvor langt hun kan bevege seg med proteser er avhengig av dagsformen.

– Jeg synes det virker veldig tilfeldig hvem som får en sånn tillatelse, og hvem som ikke får. Det er sikkert et system for det, men jeg skjønner det nå ikke.

Bevegelse er én utfordring, parkering en annen.

Trenger plass

På vanlige parkeringsplasser og i P-hus kan det være trangt mellom bilene. Når 51-åringen skal inn og ut av bilen sin, trenger hun plass.

Dette er en av grunnene til at hun har søkt om handikapparkering.

Hun må åpne bildøren på halv-vidt gap før hun han sette seg ned i setet, løfte bena og svinge seg inn bak rattet.

– Jeg kan ikke som andre stå på én fot. Siden jeg har protese så går ikke det med balansen min å smyge meg inn på én fot.

Henriksen kan ikke bøye ankelleddet. Protesene er stive.

Når hun skal ut av bilen trenger hun bitte litt mindre plass.

Det var Nettavisen som omtalte saken først.

Det hender Gry Hege Henriksen kommer seg ut av bilen, men ikke inn igjen. Foto: Siv Johanne Seglem / NRK

Konsekvenser i hverdagen

Henriksen må hele tiden tenke på hvor hun kan parkere.

Hun må tenke på om det finnes parkeringsplass, om hun kan komme seg ut av bilen, og ikke minst om hun kan komme seg inn igjen.

Det hender at hun kommer seg ut av bilen, men ikke inn igjen.

– Jeg har flere ganger måttet vente på at noen skal komme til bilen ved siden av fordi jeg ikke får gått inn i min egen bil.

Problemet ville vært løst med en handikapplass. De er bredere enn vanlige parkeringsplasser.

To vilkår må oppfylles

Bymiljøetaten sier de ikke kan uttale seg om enkeltsaker, men sier generelt at søkere må oppfylle to vilkår.

Nedsatt gangevne Særlig behov for parkeringslettelser

Sjef for juridisk avdeling i Bymiljøetaten, Susanne Lyng skriver i en e-post til NRK:

Først vurderes det om søker har en nedsatt gangevne. Deretter foretas en helhetsvurdering av om søker har et særlig behov for parkeringslettelser, og om en parkeringstillatelse vil løse problemet ved stedene søker har oppgitt som steder hun har behov for parkeringstillatelse.

For å oppfylle vilkåret om nedsatt evne til å gå er utgangspunktet at man ikke kan gå, eller har store vansker med å gå kun få meters gange. Dette vurderes av lege, og ikke Bymiljøetaten.

Legen til Gry Hege Henriksen har anbefalt at hun får HC-kort.

– Kan handle på andre tider

I søknaden skrev Henriksen at hun trengte HC-parkering ved skole, butikker og for å utføre arbeidet sitt.

I avslaget skriver Bymiljøetaten at behov for HC-parkering i forbindelse med handling ikke tillegges stor vekt.

De viser til at det finnes mange alternativer og at det også er mulig å legge handlerunden til en tid på døgnet med mindre trafikk.

Det får Gry Hege Henriksen til å reagere.

– Hvorfor skal jeg som funksjonshemmet finne meg i at jeg ikke kan handle på vei hjem fra jobben, men kanskje i stedet må ta fri fra jobben eller gå ut og handle om kvelden.

Hun har ikke bestemt seg for om hun skal sende inn en klage.