Potetbonde Sven Nesset holder en grønn potet i hånden. Den inneholder giftstoffet solanin, som kan gjøre deg syk.

– Du vil i hvert fall få mageproblemer, ubehag og en dårlig opplevelse, sier Nesset.

Bonden fra Ørje i Østfold mener norske butikker ikke tar godt nok vare på potetene.

– De blir satt ut i ikke-tildekkende kasser, gjerne også i lampelys og med høy temperatur i lokalet. Det er potetens verste fiende for å miste kvaliteten. Poteter bør være i en pose, gjerne mørkt og litt kjølig, sier han.

TA EN POTET: Sven Nesset med kona Ragnhild Nesset sørger for at alle leveringene er av høy kvalitet. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Grønne poteter kan ikke brukes til noe annet enn enn settepoteter. Den kan nemlig ikke råtne, og kan gjøre en jobb for neste års poteter.

Nesset mener folk trenger mer informasjon om poteter, og hvor farlige de er når de er grønne.

– Vi trenger mer informasjon ut til folk, og at folk setter seg inn i hvordan produktet skal være.

Det var Smaalenenes Avis som omtalte saken først.

Folk mangler kunnskap

Frode Pettersen er daglig leder for Rema 1000 i Mysen. Han forteller hvilke grep de gjør for å beskytte potetene best mulig.

– Vi forhindrer at det er lys direkte på potetene. Vi har automatisk slukking på lageret, dekker de til på natten og plukker bort i butikk om vi ser noe som er grønt, sier han.

INGEN HET POTET: Frode Pettersen mener bransjen er godt kjent med hvordan de skal behandle potetene. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Kommunikasjonsrådgiver i Coop, Simen Kjønnås Thorsen, forteller til NRK at Coop foretar kvalitetskontroller og stikkprøver av alle sorter poteter ved ankomst.

– Forpakningene på poteter i pose er i et design som hindrer at potetene får for mye lys. I dag har vi kun et lite vindu på baksiden som viser poteten, og som hele tiden skal ligge ned for å unngå lys, sier han.

Kommunikasjonssjef for konsern, finans og bærekraft i Norgesgruppen, Ingrid Solberg Gundersen, sier høy omløpshastighet og god drift er de beste tiltakene for å unngå grønne poteter.

– Vi har gjennomført forskningsprosjekter for å få mer kunnskap om effekten av ulike løsninger. Vi har forsøkt med diverse tekniske løsninger med lokk over potetkassene, som et eksempel, sier hun.

90 prosent av giften kan forsvinne

Når potetene blir skadet eller utsatt for lys kan det bli dannet både klorofyll og giftstoffet solanin. Det sier seniorrådgiver i seksjon kjemisk mattrygghet hos Mattilsynet, Cecilie Svenning.

– Grønne poteter og poteter som spirer inneholder mer solanin, både klorofyllet og solaninet ligger som oftest like under skallet. Inntak av store mengder solanin kan fremkalle forgiftninger, sier hun.

Cecilie Svenning, seniorrådgiver i seksjon kjemisk mattrygghet hos Mattilsynet. Foto: Privat / Mattilsynet

For høy konsentrasjon av solanin gir dessuten poteten en besk og bitter smak.

– Det er derfor lurt å lagre potetene på riktig måte og mørkt. Hvis du skreller bort det grønne på potetene før du koker potetene vil også 90 prosent av solaninet forsvinne, sier Svenning.