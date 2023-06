Gressbrann i Råde - fare for spredning til hytter

Det brenner i gress og kratt i et område på rundt 40 kvadratmeter i Råde. Brannvesenet har fem brannbiler ute og jobber med å slukke brannen.

– Vi har brukbar kontroll, opplyser vaktleder i Øst 110-sentral, Atle Rønning.

Politiet skriver på Twitter at de er på vei til brannen og at det er fare for spredning til hytter i området.