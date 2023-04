– Vi er forberedt på å bestille mer varer enn vi pleier, sier butikksjef Ole Jørgen Lind på Maximat Nordby i Sverige.

Fra og med mandag morgen er tusenvis av norske arbeidstakere ute i streik.

Årsaken er at LO og NHO søndag kveld havnet i en konflikt i årets mellomoppgjør. Det har gitt innstilte ferjer, full stopp i fabrikkproduksjon og stengte ølkraner.

Nå forbereder Svinesund-butikker seg på flere handlende nordmenn på besøk.

– Hvis vi ser at streiken trappes opp mot slutten av uken, så er vi forberedt på at det blir mer handel her. Jeg tror det blir det, sier Lind.

Han peker på at flere utsalgssteder opplever at nordmenn hamstrer ølvarer allerede nå. Flere har bedt folk ikke hamstre.

– Men vi har sett flere eksempler på at det fører til det stikk motsatte. Vi har ingen streik her, så det skal være tilgang til varer, sier butikksjefen.

Forberedt på ekstra trykk

Skal du ta en ferge, kjøpe nye møbler eller bo på hotell, kan det hende du kommer til å merke streiken.

Norges to største bryggerier, Ringnes og Hansa Borg, har stoppet all produksjon fra mandag.

På Storlien i Sverige har de så langt ikke satt inn tiltak, men opplyser at de følger med på konsekvensene av streiken i Norge.

– Litt avhengig av hvor langvarig den blir så tror jeg absolutt at vi kan få en positiv effekt ut av den hos oss, sier butikksjef på Eurocash, Markus Rølling.

Han forsikrer om at tilgangen er god, hvis det først skulle vi utsolgt på grunn av flere nordmenn på besøk.

– Vi er godt forberedt på ekstra trykk, med en butikk knekkfull av varer så det holder til alle. Om varer skulle bli utsolgt er de borte bare et par dager om vi skulle behøve mer.

– Streiken påvirker ikke meg

Storstreiken gjør at godteriprodusenten Nidar stanser all produksjon av sjokolade og søtsaker fra og med mandag.

Det betyr at det kan gå tomt for søtsaker som Stratos, Smash, Laban og Bamsemums i tiden framover.

Da må nordmenn kanskje ta en tur over til «Söta bror» for å få tak i det. Joy Caroline Dokken planlegger konfirmasjon om to uker og var i Sverige for å storhandle.

– Jeg regner med svenske butikker vil merke det om det blir tomt i hyllene i Norge. Mange blir kanskje stressa og ikke har tenkt over det, sier Dokken.

Men streiken påvirker trolig ikke alle.

– Jeg bor i Fredrikstad, og det er kort vei til Sverige hvis det er noe man trenger. Jeg drikker ikke så mye øl og brus, så det påvirker ikke meg, sier Stina Kaisa Colleou.