I Norge har prisene skutt i været. Strøm, drivstoff og mat har blitt dyrere. Da kan det være fristende med en tur over grensa for å spare noen kroner.

Men det er det slett ikke sikkert du gjør.

– Man må tenke om det er lønnsomt å ta turen til Sverige, som også har fått dyrere matvarer. Her gjelder det å regne litt på det, rett og slett, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun.

For også i Sverige har to år med pandemi og krigen i Ukraina påvirket prisene.

Og kursen spiller ikke lenger på lag.

Forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun, mener man kan spare en del på å ikke ta svippturer til Sverige. Foto: Øystein Løwer / Nordea

– Kursen svinger også. Så det er lurt å sjekke hvordan den norske krona er, sammenlignet med den svenske, sier Incedursun.

I dag er 100 svenske kroner verdt 98 norske. Spesielt de som bor nærme grensa bør være oppmerksomme på om de egentlig sparer penger, mener forbrukerøkonomen.

– De som bor veldig nært grensa drar kanskje ikke over for å gjøre disse storhandlene som man gjør fra andre steder i landet. Dersom man tar noen svippturer til og fra for småting ofte, så burde man nok tenke seg om.

Les også: Rekordhøye matvarepriser: Frykter global matkrise

Høyeste prisvekst på 30 år

Det har ikke vært så dyrt å handle i Sverige siden 1991.

På to år har prisene vokst med nærmere 7 prosent. Varer som melk, ost og egg har gått opp 8 prosent på ett år.

– Dersom prisene blir høyere i Sverige enn i Norge, vil grensehandelen bli påvirket. I mange grensekommuner på svensk side er grensehandel svært viktig og en stor inntektskilde som sysselsetter mange.

Det sier Torbjörn Halldin, som er sjef for makroanalyse ved svensk næringsliv.

Torbjörn Halldin, enhetssjef for makroanalyse i svensk næringsliv. Foto: Ernst Henry Photography

Han sier at bakgrunnen for prisøkningen er enkel.

– Russlands krig i Ukraina har drevet opp råvareprisene på olje, gass, metaller og korn. Et redusert tilbud har ført til høyere priser.

Grensehandelen led stort under pandemien da grensene var stengt. En negativ utvikling vil bli kostbar for mange bedrifter og enkeltpersoner på svensk side.

– Vi tar prisøkningene på alvor, men tror inflasjonen vil falle tilbake i året som kommer, sier Halldin.

Fem tips for å takle høye priser Du trenger javascript for å se video.

Skriver handleliste

En som har fått merke prisøkningen er Jan Erik Isaksen.

Han bor like ved grensa og legger ofte handleturen til Sverige.

Jan Erik Isaksen fra Halden er ofte og handler i nabolandet. Foto: Jonas Karlsen / NRK

Prisendringene har gjort at han nå skriver en handleliste før han reiser. Han mener det er viktig å unngå spontankjøp.

– Det har blitt dyrere å handle her nå. Jeg tror folk gjør lurt i å skrive en liste og forholde seg til den når de handler. Hvis ikke kan det bli dyrt, spesielt dagligvarer, sier Isaksen.