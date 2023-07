– Basert på tallene vi ser i dag, så vil vi gå forbi 2019 med god margin når året er omme, sier Ole Jørgen Lind, butikksjef ved MaxiMat på Nordby.

Lind mener juli ligger an til å gi rekordomsetning, men ifølge DNB er grensehandelen fortsatt langt unna nivået før pandemien.

I andre kvartal i år handlet nordmenn for 2 milliarder, mens det ble gjennomført 1,1 millioner dagsturer til Sverige.

Dette er på nivå med samme periode i fjor, men 23 prosent lavere enn 2019, som var siste normalår før pandemien.

Lind mener tallene ikke stemmer overens med deres tall.

– Vi kjenner oss ikke igjen i tallene som blir presentert. Ser vi på første halvår fra 2019 sammenlignet med i år, så ligger vi mer eller mindre side om side.

Nordmenn har i april, mai og juni foretatt 23 prosent færre turer over grensen enn i samme periode i 2019. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Uenig i statistikken

I mai viste tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at nordmenn la igjen 1,9 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i januar, februar og mars i år.

Det var 9,1 prosent mindre enn i samme periode i 2022.

Ifølge Lind tok færre handleglade nordmenn turer over grensa i påska. Men han mener det likevel ikke utgjør en stor forskjell.

– Det har blitt presentert tall i det siste som blir tatt ut av sammenhengen. Når det gjelder tall for grensehandel så har blant annet SSB bomma voldsomt tidligere med tall som ikke ligner våre, sier Lind.

Slik henter DNB ut tall for grensehandel Ekspander/minimer faktaboks Innsiktsteamet i DNB analyserer transaksjonsdata og forbruksatferd med utgangspunkt i 1,4 millioner privatkunder. I deres analyser av grensehandel kartlegges det fysisk kortbruk innen varehandel på dagsturer til Sverige.

Direktør for datatransformasjon i DNB, Ine Oftedahl, mener det er mange faktorer som påvirker nordmenns grensehandel.

Hun peker plant annet på endring av alkohol- og tobakkskvoter, høyere prisvekst på matvarer i Sverige enn i Norge og en krone som svekker seg mot den svenske.

– Våre transaksjonsdata indikerer generelt at nordmenn øker sin økonomiske bevissthet, og selv om mange faktorer taler for at grensehandel ikke naturlig hopper opp til 2019-nivåer, er vi noe overrasket over at det har stabilisert seg såpass mye lavere enn normalen, sier Oftedahl.

Handlekurven har krympet

– Hvis vi tar hensyn til valutasvingninger og prisveksten i Sverige kommer nordmenn hjem med en handlekurv som har krympet med 11 prosent fra i fjor, legger Oftedahl til.

Butikksjefen Ole Jørgen Lind mener det er viktig å påpeke at tallene DNB presenterer gjelder for alle landets grenseoverganger.

Tall fra DNB viser at kundene handler for samme sum som i fjor, men de kommer ikke hjem med samme mengden varer. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen

– Det er mange bransjer og alltid noen som ligger over og under gjennomsnittet. For vår del har vi en god utvikling på Nordby. Det handler om at vi er en godt innarbeidet destinasjon. En svak norsk krone har heller ikke så mye å si når den svenske krona er svakere.

Tallene fra DNB viser i tillegg at det er de yngste som reduserer grensehandelen sin mest.

Aldersgruppene mellom 18–29 år reduserer i snitt antall dagsturer i andre kvartal med 30 prosent sammenlignet med 2019.

Lind forteller at de så langt i juli har 10 prosent bedre omsetning sammenlignet med juli 2019.

– Vi har mange hender i sving nå, og har totalt 220 ansatte i sommer. Det er behov for hver eneste én. Vi er utrolig godt fornøyd med handelen og at vi har kommet så raskt tilbake etter pandemien, sier Lind.

Les også: Nå er det færre kroner å spare på grensehandel