I mange år har det vært debatt om sanitærprodukter skal være gratis. Høsten 2022 rulles ordningen ut i Viken, men det settes av kun 200.000 kroner per år til et toårig forsøk.

Det er fylkesrådspartiene Ap og Sp som har blitt enige med SV, MDG og Rødt om dette i budsjettet for neste år.

– Ikke billig å blø

Sosialistisk Venstrepartis, gruppeleder Balder Alvær Olafsen mener at ingen jenter skal måtte gå glipp av skolen på grunn av mensen.

– Altså det er jo egentlig litt historisk fordi vi går foran som, så vidt jeg vet, den første fylkeskommune i Norge som innfører gratis bind og tamponger på noen som helst videregående skoler.

Sosialistisk Venstrepartis, gruppeleder Balder Alvær Olafsen mener dette er et steg i riktig retning. Foto: Mathias Malmgren / SV

Olafsen henviser til at jenter må ut med 1000 kroner i året for slike produkter.

– Det handler om at det er ikke billig å blø, og vi mener at det ikke burde koste noe i det hele tatt. 1000 kroner er veldig mye for de som går på videregående skole og det gir ikke mening at gutta skal ha 1000 kroner mer i året å rutte med enn jentene.

NRK forklarer Hvor mye bruker kvinner på bind og tamponger? Bla videre NHI anslår at en kvinne har mensen i rundt 40 år. Hvis vi skal gå ut ifra at en kvinne bruker 1000 kroner i året på sanitærprodukter så vil en kvinne totalt bruke 40.000 kroner på dette i løpet av livet. Forrige kort Neste kort

Likevel har de kun satt av 200.000 kroner til prosjektet. Det skal dekke bind og tamponger på flere skoler i Viken.

– Vi er jo først og fremst glade for at det i det hele tatt settes av penger til dette. Dette kommer til å være nok til å starte den forsøksordningen som vi har tro på at er starten på å sørge for gratis sanitærprodukter etter hvert til alle elever i hele Viken.

Prøveordningen vil etter hvert evalueres.

– Vi tror det vil vise at det er behov og et ønske om å innføre det i hele Viken.

Ordningen skal stemmes over i desember og utredes våren 2022.

Til tross for at det er satt av en bestemt sum, så har de ikke regnet ut hva det faktisk koster, forteller Olafsen.

Håper på en enklere skolehverdag

Ingvild Søreide er leder av Ungdommens fylkesråd i Viken. Hun er veldig begeistret for prøveordningen og forklarer at det er etterlengtet.

Foto: Privat

– Hvis jeg er på skolen og frykter at jeg får mensen så må jeg ofte ringe rundt til vennene mine og høre hvem som har et ekstra bind eller en ekstra tampong.

Søreide tror det vil føre til mer trygghet rundt det å ha mensen og håper ordningen blir permanent.

– Jeg syns at det støtter bra opp under gratisprinsippet som Viken er veldig flink til å fronte, i hvert fall i de videregående skolene. Så det er på høy tid at man ser dette også som nødvendig for at skoledagen skal bli likest mulig for alle.

Lederen legger til at ordningen kan gjøre skoledagen enklere for veldig mange og tror dette vil føre til at mensen blir mindre tabubelagt.

Likevel skulle hun ønske det ble satt av enda mer penger til ordningen.

– Viken er et stort fylke og huser over 220.000 barn og unge. Så det er jo et stort behov og da er det litt lite med 200.000 kroner.

– Det er ønskelig at prøveordningen rulles ut til flere og at det da også settes av mer midler til det.

– De fleste kan betale selv

Formann i Fpu Viken, Julianne Ofstad, sier at de ikke nødvendigvis er imot ordningen, men mener det er andre tiltak som er viktigere å bruke penger på.

– Det er jo en universell ordning som ikke treffer så målrettet når de fleste kan finansiere slike produkter selv. Og hos de aller fleste skoler kan man jo få sanitærprodukter gratis hos helsesykepleier for eksempel.

Leder for Fpu Viken, Julianne Ofstad, mener man heller burde bruke pengene på andre tiltak.

Ofstad mener det heller burde brukes penger på tiltak som treffer flere elever.

– Når man setter det opp mot andre tiltak som for eksempel økt utstyrsstipend eller psykisk helse i skolen så tenker jeg at det er viktigere tiltak som vil være positive for flere elever enn å ha gratis sanitærprodukter på alle skoler.

– Man må se om dette har noen effekt før man tar stilling til om dette er noe man må fortsette med videre.

Mensen er ikke et valg

Sigrun Stenseth fra podkasten «Femihelse» er positiv til den nye prøveordningen.

– Man velger ikke å ha mensen. Men når halve Norges befolkning har det, så syns vi at det burde likestilles med toalettpapir og være tilgjengelig på alle offentlige toaletter, sier hun.

Podkasten tar opp ulike temaer innenfor kvinnehelse, og Stenseth mener den nye ordningen kan bidra til å bryte ned tabuer rundt nettopp det.

Programleder for podkasten Femihelse Sigrun Stenseth mener det er viktig at bevilgningen er såpass høy at den ikke bidrar til forskjellsbehandling på skolene. Foto: Henning Hammer Torp

– Veldig mange føler at man må snike med seg sanitærproduktet opp fra veska og ut på toalettet. Vi tror denne ordningene vil gjøre det lettere for mange jenter.

Stenseth er tydelig på at ordningen ikke må bli et «førstemann til mølla-tilbud».

– Det er viktig at bevilgningen er såpass høy at den i hvert fall ikke bidrar til forskjellsbehandling på de skolene det er tilgjengelig.

Hun understreker imidlertid at ordningen er et viktig steg i riktig retning.

– Det er absolutt et viktig steg for kvinnekampen og i likestillingen og ikke minst i at man tar kvinners kropp og helse på alvor, sier Stenseth.

Bruker 1 million på bind og tamponger

I februar i år ba kvinnelige vernepliktige i Forsvaret om gratis bind og tamponger, etter at de fikk vite at svenske soldater fikk det samme.

Dagen etter ga forsvarsledelsen etter, og kalte gratis menstruasjonsprodukter «en selvfølge».

Hittil i år har Forsvaret bestilt bind og tamponger for 940.000 kroner og estimerer et forbruk på 1.050.000 kroner for hele 2021. Det skriver de i en e-post til NRK.

I Rogaland fylkeskommune har en lignende prøveordning også vært oppe for diskusjon. Her har den anslåtte prislappen blitt sagt å være 700.000 kroner.

Å få gratis bind og tamponger har også vært en sak som har engasjert på tvers av landegrenser.

Skottland var første land i verden med gratis menstruasjonsprodukter, da det ble enstemmig vedtatt i nasjonalforsamlingen i november i fjor. New Zealand har gratistilbud på skoler og Frankrike tilbyr det til studentene.