– Når det kommer mange individer inn på private plener, så kan det jo se ut som du har hatt kenneltreff med flere hunder. Da kan du jo selv tenke deg hvordan det ser ut ...

Det er leder av viltnemnda i Ringerike, Richard Baksvær, som tegner dette lekre bildet.

Individene han refererer til, er grågås.

Problemet med disse bevingede, beitende og bedritne gakk-gakke-ene, er at de breker: «Gjess, we can! og legger igjen sine klissete visittkort, i stadig større omfang.

Skal kartlegge griseriet

Et slikt møkkaproblem vil kommunene rundt Tyrifjorden – Hole, Lier, Modum, Ringerike og Sigdal – slettes ikke ha noe av.

Gås, og spesielt kanada- og grågås, er et voksende problem rundt Tyrifjorden, som er et viktig område for hekkende gås.

Årlig blir det gitt skadefellingstillatelse for grå- og kanadagås, fuglene som skaper hodebry og økonomiske tap for jordbruket og turistnæringen.

Det skriver Ringerike kommune.

Slik felling er imidlertid lite ønskelig. Kommunen vil at mer av fellingen skal skje under den ordinære jakten.

Men det er liten tradisjon for gåsejakt i Ringerike. Det ønsker kommunen at en forvaltningsplan skal skape et bedre grunnlag for.

– For enkelte områder er det ikke unaturlig å tenke at skadefelling kan bli aktuelt, sier Baksvær.

Konflikt og fellingstillatelse

De fem kommunene rundt Tyrifjorden samarbeider om en såkalt regional forvaltningsplan for gås.

Det betyr at det nå skal det gjøres «kartlegging av beite- og tilgrisingsskader».

Med et vingespenn på opptil 180 centimeter og en vekt opp mot 4,5 kilo, er grågåsa den største og tyngste av de gråbrune gjessene. Foto: Åsmund Asphaug

– Hvordan fungerer kartleggingen?

– Vi søker ut til grunneiere og innbyggere for å få mest mulig informasjon som de sitter på om kjennskap til grågås i sitt nærområde. Hvor de hekker og omfanget av individer, svarer viltnemnda-lederen.

I den forbindelse har kommunen laget en spørreundersøkelse hvor innbyggerne oppfordres til å svare.

Baksvær legger til at viltnemnda har «høstet erfaring gjennom noen år», slik at de i sum har dannet seg et bilde av grågåsas utstrekning.

Han nevner gjess som fødes eksempelvis i Hønefoss sentrum, i et område som som er tett på både friområder, borettslag, eneboliger og veinett, fort blir et problem.

– Da kommer de tilbake igjen når de er voksne og yngler videre. Det kan starte med noen få, og så blir det fort flere hundre.

Og hundrevis at svære fugler som ... ja. Den kjære leser klarer selv å danne seg et bilde av «kenneltreffet».