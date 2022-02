– Det siste nå er at begge rullebane er åpne igjen, og vi forventer at det begynner å løsne, sier Harald Kvam, kommunikasjonssjef ved Oslo lufthavn

Forsinkelser framover

– Det er vanlig med forsinkelser når det er heftig vintervær i Norge, men dette er mer enn normalen, sier Kvam. Det jobber vi med å ta unna så fort som mulig. Passasjerer som rammes må kontakte flyselskapet sitt, sier Kvam.

Fra minusgrader til plussgrader og mye regn, gjorde forholdene vriene ved flyplassen, sier Harald N. Kvam. Foto: OSL

Han forventer at dette bedrer seg. Det er ikke meldt regn til noe særlig mer enn klokka ni, og etter det vil vi sannsynligvis gå tilbake til normal drift, opplyser kommunikasjonssjefen.

Regn som fryser på bakken

– Problemet er frost i bakken og at det regner. Det er et værfenomen som gjør at det er helt umulig å bevege seg ute, sier kommunikasjonssjef Cathrine Framholt i Avinor til VG.

Hun understreker samtidig at forholdene på rullebanen er fine, og at fly kan lande.

– Vi oppfordrer passasjerer som skal ut og reise, til å møte til vanlig tid og følge informasjon fra flyselskapet, sier hun.

Ifølge kommunikasjonssjefen ved Oslo lufthavn, Harald Kvam, var det et væromslag som gikk fra minusgrader til øsregn, som gjorde at det meste som kom ned frøs til is.

– Da er det sikkerhet som går foran alt, understreker han.