Anders Østensen har opplevd den tøffeste tiden i sin ordførergjerning siden leirskredet i romjulen.

Onsdag fulgte han pressekonferansen da Gjerdrum-utvalget la frem sin rapport etter katastrofen som krevde ti menneskeliv.

Ekspertutvalget var tydelige på at bekkeerosjon var hovedårsak til skredet.

Sammen med en veldig våt høst førte den lille bekken til at den allerede dårlige stabiliteten i skråningen ble forverret. Resultatet ble et massivt kvikkleireskred i et boligområde.

Men den «uvanlig kraftige» erosjonen i bekken kan ikke kun forklares med naturlige forhold, skriver utvalget.

NRK forklarer Hva er erosjon, og hvorfor kan det være farlig i kvikkleireområder? Bla videre Hva er erosjon? Alle steder der elver renner på løsmasser, som grus, leire og sand, kan det skje erosjon. Hvor mye vannet graver, kommer an på hvor fort vannet renner, og hvilken type løsmasse det renner gjennom. Hva er kvikkleire? Kvikkleire er en type leire som kan bli veldig bløt når den røres på. Det kan være naturlige årsaker til at leira røres på, sånn som erosjon eller bygging. Mye nedbør over lang tid kan være en medvirkende årsåk. Hvorfor kan erosjon være farlig i kvikkleireområder? Bekker og elver som renner i kvikkleireområder kan erodere, eller grave. Da drar de med seg masser. Det kan føre til at stabiliteten i leireskråningene blir dårligere, og føre til små utglidninger eller mindre skred. Hvis de skredene nærmer seg kvikkleire, kan det utvikle seg til store skred. Kvikkleire er en forutsetning for at leirskred skal bli store. Derfor kan erosjon i kvikkleireområder være farlig. Forrige kort Neste kort

Uklare ansvarsforhold

– Nå skulle vi selvfølgelig ha ønsket at vi gjorde noe med bekken. Det er uklare ansvarsforhold, sier Østensen i dag.

Deler av bekken ble sikret, men ifølge utvalget burde også nedre deler av bekken ha blitt sikret mot erosjon.

Ordføreren peker blant annet på at kommunen ikke er grunneier for området.

– Det er ikke klart definert at kommunen skal gå inn og utbedre bekker som kan utgjøre skade overalt, men hadde vi visst det vi vet nå, så hadde vi selvfølgelig gått inn med tiltak tidligere og finansiert dem selv.

Da det kom inn bekymringsmeldinger ba kommunen om hjelp fra geotekniske miljøer som skulle se på mulige tiltak.

– Det er jo egentlig grunneier som har ansvaret for å sikre grunnforholdene på sin eiendom, men det kan godt være at vi burde hatt et regelverk som sikrer at grunneiere ikke må finansiere slik selv, sier ordføreren til NRK i dag.

– Vi håper at del to av utvalgets arbeid skal føre til nasjonale endringer som tydeliggjør ansvaret på disse områdene.

Bratt terreng

Professor Gustav Grimstad var ikke overrasket over konklusjonen til Gjerdrum-utvalget.

– Ting man har glemt å se på. Det er ofte der man finner årsaken til et kvikkleireskred, sa Gustav Grimstad til NRK i mai.

Professoren i geoteknikk ved NTNU har i mange år jobbet med kvikkleireproblematikk.

I mai uttalte Grimstad at sikring av et naturområde et steinkast unna boligfeltet Nystulia kunne ha hindret tragedien på Gjerdrum. I dag ga utvalget ham langt på vei rett.

Ifølge professoren haddet området der skredet gikk store utfordringer. Det var høydeforskjeller på opp mot 30 meter i terrenget.

– Det skal lite til for å rase i så bratt terreng. Det er 33 prosent helning på et punkt, sa Grimstad da NRK møtte ham tidligere i år.

Han er ikke overrasket over konklusjonen i rapporten som kom i dag.

– Det var jo en naturlig plass å begynne å se etter årsaken. Akkurat ved Holmen er det jo en ganske stor høydeforskjell og ganske bratt terreng ned mot bekken og en plass det kan være kritisk med tanke på stabilitet, sier Grimstad til NRK i dag.

Også han peker på uklare ansvarsforhold.

– Det er jo forskjellige aktører her, og så er det jo også hvor langt utenfor det tiltaket man gjør, man kanskje har sett. Da man bygde ut har man fokusert ganske mye vestover, og ikke fokusert så mye sydover, sier Grimstad.

– Er det andre regler i dag for å fange opp slike risikoområder?

– Ja, egentlig er det det. Det som heter teknisk forskrift peker på veilederen til NVE. Hvis man hadde brukt veilederen til NVE, så hadde det vel fort blitt sånn at man hadde pekt på dette området som noe man måtte se på sikkerheten av ved å gjøre utbyggingen. Med dagens veileder fra NVE så, uten å konkludere, kunne dette vært fanget opp.

NGI: Viktig å ha kontroll på vannet

Sjefen ved Norges Geotekniske Institutt sier han er glad for at skredårsaken er grundig kartlagt.

– Rapporten er først og fremst viktig for de pårørende og for innbyggerne i Gjerdrum, men også for oss som jobber med geoteknikk og geofaglige vurderinger, sier Lars Andresen, administrerende direktør.

Rapporten viser tydelig hvor viktig det er å sikre bekker og elver for å hindre erosjon i områder med kvikkleire, mener instituttet.

– Vi vet at klimaet er i endring og at det å ha kontroll på vannet vil være enda mer sentralt i årene som kommer, sier Andresen.

Han sier vannerosjonen endrer terrenget.

– Derfor må det på plass effektive metoder og en klar ansvarsfordeling for å overvåke erosjon og vurdere endringer i risiko over tid, sier Andresen.