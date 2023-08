Gjerdrum-ordfører: – Mange er engstelige

I tillegg til å øke beredskapen tilbyr Gjerdrum kommune ekstra hjelp til folk som ble rammet av kvikkleireskredet i desember 2020.

– Menge er engstelige når det er sånt vær som det er nå, sier ordfører Anders Østengen (Ap).

– Ressurssenteret som har fulgt opp berørte etter skredet har økt tilgjengeligheten for folk som tar kontakt, sier han.

Østensen sier at de følger situasjonen ute nøye og nå får testet alle tiltakene som er gjort etter skredet.

– Vi har jo hatt veldig fokus på overvannshåndtering og er nok en kommune som er godt rustet. Men mentalt er det veldig tøft. Vi vet at sterk nedbør og erosjon kan ha katastrofale følger, sier ordføreren.

Han sier at det ikke er planlagt evakueringer og at det ikke er grunnlag for det på nåværende tidspunkt.