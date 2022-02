Gjerdrum-varsler støtter politiet

April 2008 er Steinar Myrabø på tur i Ask i Gjerdrum, etter å ha blitt varsla av beboere der.

Hydrologen og lederen for Naturvernforbundets lokallag er bekymra. Vårflommen i bekken har tatt med seg store jordmasser. Det er tydelig dyp erosjon.

Som fagmann mener Myrabø det kan være fare for kvikkleireskred.

Bildene Myrabø tok viser erosjon rundt bekken. Da bildene ble tatt var de første husene i Nystulia allerede bygget. Bildet viser erosjon ved Tistillbekken allerede i 2008. Bildet er tatt like nedenfor området i Nystulia der det ble bygget boliger. Myrabøs bilder viste blant annet mye erosjon og store utglidinger i bekken, og at et betongrør var ødelagt.

Han tar en rekke bilder og sender dem til kommunen. Under en uke senere innkalles Myrabø til et møte. Der er blant annet representanter for kommunen, grunneiere og utbyggere.

Det finnes ikke referat fra møtet, men senere samme år ber kommunen et konsulentfirma lage en plan for håndtering av overvann. Myrabø advarer om skredfaren i lokalavisa: Han mener all utbygging bør stanses til det gjøres faglige undersøkelser og tiltak.

Da er boligbygginga i Nystulia i gang.

Natt til 30. desember 2020 skjer det. Ti mennesker og et ufødt barn dør da husene de bor i blir tatt av et stort kvikkleireskred.

Bare få dager etterpå sa Myrabø til NRK at han hadde advart kommunen helt tilbake i 2008.

Støtter politiet

Varselet med bilder Myrabø sendte, er ifølge politiet det første av totalt 12 varsler kommunen fikk. Helt fram til katastrofen skjedde i 2020. Det er disse varslene, gjennom 13 år, som er grunnen til at politiet har sikta kommunen.

– Politiets oppfatning er at kommunen har plikt til å forebygge slike naturkatastrofer som dette skredet var, sier politiadvokat Morten Lundén.

Her er varslene 12 varsler om skredfare over 13 år er grunnlaget for at politiet har sikta Gjerdrum kommune. Her er de viktigste varslene. Det første møtet I forbindelse med utbygging av Nystulia er det i april 2008 et møte mellom utbygger, kommunen, flere grunneiere, golfbanen, Norges Geoteknologiske Institutt (NGI) og Naturvernforbundet, representert ved hydrolog Steinar Myrabø. I møtet diskuteres blant annet erosjon i Tistillbekken. Under en uke før har Myrabø sendt kommunen flere bilder av bekken han mener dokumenterer erosjon.

Hydrolog advarer Dette året godkjenner kommunen utbygging av en golfbane i Gjerdrum. Hydrolog Steinar Myrabø, som deltok på møtet i april, velger på ny å varsle kommunen om faren for erosjon hvis området bygges ut. Han sender flere bilder tatt etter vårflommen samme år.

Konsulentrapporter Konsulentfirmaet Asplan Viak får i 2008 ansvaret for å lage en plan for håndtering av overvann i området. I rapporten skriver de at det er kjent skredfare og at erosjonsfaren øker jo mer som bygges ut. Året etter kommer de med forslag om blant annet å steinsette kantene på bekken og å sikre området med vegetasjon.

Grunneier advarer En tidligere grunneier i området sender brev til kommunen og advarer mot erosjonsfare og at bekken kan rase ut. Han er overbevist om at noe vil skje hvis man fortsetter å bygge ut området. Samme år var Norges Geotekniske Institutt (NGI) på befaring. De er bekymra, og ber golfbanen rette opp avvikene de finner på fire dager. På neste befaring lukker de saken.

Ny advarsel fra grunneier Grunneieren som sendte brev til kommunen i 2009 tar kontakt på nytt. Han følger opp varselet fra den gang. Og ber kommunen «følge nøye med på konsekvensene av de utbyggingene dere tillater, og som tilfører denne bekken sjokkbelastninger av overvann».

Advokat tar kontakt I 2014 tar en advokat som representerer andre grunneiere i området kontakt med kommunen. Eierne mener at økt vannføring i Tistillbekken gir økt fare for oversvømmelse og utglidning på deres tomter. Kommunen er ansvarlig for skadene, mener de. Det avviser kommunen i sitt svar.

Nytt advokatbrev Advokaten tar kontakt på nytt året etter, og påstår at kommunen ikke har fulgt opp forslagene fra Asplan Viak i 2009. Kommunen svarer at de har fulgt opp gjennom reguleringsplaner. Ellers mener de det er utbyggers ansvar, og at kommunen ikke har noe juridisk handlings- og retteplikt.

Golfklubben tar kontakt Golfklubben som eier golfbanen i området kontakter kommunen. De mener økt utbygging i Ask sentrum har gitt høyere vannføring i bekken og gitt problemer med blant annet oversvømmelser. To år før gravde de selv ut masser for å renske opp i bekken. De har et møte med kommunen i september, og etter møtet konkluderer kommunen med at det kan være aktuelt å inkludere «tiltak i Tistilbekken som et infrastrukturtiltak som finansieres av utbyggerne».

Ny rapport Kommunen bestiller selv en egen rapport om flomfare i 2019. Konsulentselskapet Norconsult leverer sin kartlegging samme høst. Den tar for seg flomfare, ikke skredfare, men slår fast: «Med andre ord er hele denne delen av kommunen erosjonsutsatt og rasutsatt. Det er ikke gått nærmere inn på ras i denne rapporten, da det kreves geoteknisk kompetanse for dette.» De anbefaler kommunen å hyre inn en geotekniker for å vurdere sikringstiltak.

Kommunen vil følge opp I januar 2020 vedtar kommunen en ny hovedplan for vann, avløp og vannmiljø. Et av tiltakene er å følge opp anbefalingene fra Norconsult. Planen er å gjøre det som trengs i 2022-2023.

Leirskredet Natt til 30. desember 2020 går et stort leirskred innenfor området med kjent leirskredfare. Ti personer og en ufødt baby dør. Rundt 200 personer mistet hjemmet sitt. Vis mer

Gjerdrum kommune er uenig i siktelsen, og mener de har fulgt opp varslene. Men Myrabø sier dette:

Myrabø var leder av lokallaget for Naturvernforbundet da han advarte kommunen om skredfare i Gjerdrum. Foto: Privat

– Det var jo mange varsler som politiet mener kommunen burde ha fulgt opp. Og jeg har tillit til arbeidet politiet har gjort, sier han.

– Har du tenkt mye på at tragedien kanskje kunne vært unngått om varselet ditt var blitt fulgt bedre opp?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere ytterligere. Men det er jo det politiet og ekspertgruppa har vurdert. Og jeg har tillit til arbeidet som er gjort. Så hvis du leser konklusjonene der, så sier det seg sjøl.

Men: For Myrabø er det viktigste at man kan forhindre at noe slikt skjer igjen.

– Det er nå fint å kunne tenke fremover for alle berørte, og ikke minst at vi alle, spesielt kommuner og utbyggere, kan ta læring av det som har skjedd, sier han.

Flere advarsler

Det som går igjen i flere av varslene, er bekymring for at stor utbygging i området fører til mer vann i Tistillbekken. Dette gir økt fare for oversvømmelse og erosjon.

En grunneier i området varsla kommunen både i 2009 og 2011. Da sendte han dem flere bilder av bekken og området rundt.

«Jeg regner med at Gjerdrum kommune nå forstår alvoret i situasjonen», skriver han blant annet.

I fjor konkluderte utvalget som gransket skredet med at erosjon i bekken var hovedårsaken til at skredet gikk. Og at den direkte utløsende årsaken var den rekordvåte høsten samme år.

Visste om risiko

Rapporten som kom viste at det første varselet kom i 2008. Da var skredfaren kjent.

Tre år før hadde kommunen selv bestilt en evaluering av risikoen for skred. Den viste at området der Nystulia nå ligger, var særlig utsatt.

Kartet viser kvikkleireområder i Gjerdrum. Ask er den røde flekken øverst. Det aller rødeste området viser hvor skredet gikk, 15 år senere. Foto: NGI

Flere etater og fagfolk har beskrevet risikoen for erosjon. Vannføringa i Tistillbekken og Tangenelva i området har vært høy.

I 2008 sa kommunens overingeniør til avisa Eidsvoll Ullensaker Blad at det var et «kjent problem» at vannføringa blir større når et område utbygges.

Har stilt krav

Men kommunen mener de har gjort det de kan.

De har stilt krav til flere utbyggere om blant annet å sikre bekken med steiner.

Ved flere anledninger har de bestilt rapporter og vurderinger av skredfare og fare for oversvømmelse.

De mener ingen kunne forutsi at bekken ville utløse et kjempeskred mange år etter at de første varslene kom.

– Vi visste ikke at erosjonen var livsfarlig, sa Gjerdrum-ordfører Anders Østensen torsdag.

Da en advokat i 2015 mente kommunen hadde ansvar for skader ved oversvømmelser i området, gjorde de en juridisk vurdering.

Konklusjonen var at «det ikke foreligger noen handlings- eller retteplikt».