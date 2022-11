I en e-post skriver statsadvokat Andreas Schei følgende:

Kommunen er i dag orientert om at saken er henlagt som intet straffbart forhold bevist.

Statsadvokaten er kommet til at kommunen ikke kan holdes strafferettslig ansvarlig for skredet eller de ødeleggelsene det forårsaket.

– Det er klart dette er en lettelse for oss som organisasjon, sier ordfører i Gjerdrum, Anders Østensen (Ap) til NRK.

Natt til 30. desember i 2020 gikk det et stort kvikkleireskred på Ask i Gjerdrum.

Et område på 300 ganger 700 meter raste ut.

Skredet tok med seg ni hus med over 30 leiligheter.

Ti personer og et ufødt barn omkom.

Over 1.600 mennesker ble evakuert.

– Alvorlig siktelse

Ordfører Anders Østensen mener det er en alvorlig siktelse som har hengt ved kommunen. Vi er fornøyde med at det vi har ment hele tiden, at vi ikke har gjort noe straffbart, nå er bekreftet at statsadvokaten.

– Det er klart at vi er lettet.

Samtidig mener ordføreren det er lite ved denne saken å være verken glad eller lettet for.

– Det er en alvorlig tragedie som har skjedd oss. Samtidig som vi er lettet, så er vi like preget av tragedien. Men nå kan vi komme oss videre, og sette et punktum for denne delen av saken. Så er det mye å jobbe videre med.

Hva da?

– Vi er fortsatt med i sikringsarbeid i skredgropa. Å transformere hele gropa til noe som kan være positivt for Gjerdrums innbyggere.

– Det skal tilbakeføres til golfbane og landbruk, men også et parkområdet. Vi skal vri noe trist og tragisk, til noe som kanskje skal være noe fint for bygda, sier Anders Østensen.

Manglende oppfølging av varsler

Kort tid etter skredkatastrofen startet Øst politidistrikt en omfattende etterforskning.

I februar i år ble Gjerdrum kommune siktet.

Politiet sa den gang at siktelsen ikke sier at kommunen aktivt har forårsaket noe skred. Heller ikke at det har vært feil i utbyggingsplanlegging eller planprosesser.

Men tolv bekymringsmeldinger stod sentralt for politiets konklusjon.

Her er varslene 12 varsler om skredfare over 13 år er grunnlaget for at politiet har sikta Gjerdrum kommune. Her er de viktigste varslene. Det første møtet I forbindelse med utbygging av Nystulia er det i april 2008 et møte mellom utbygger, kommunen, flere grunneiere, golfbanen, Norges Geoteknologiske Institutt (NGI) og Naturvernforbundet, representert ved hydrolog Steinar Myrabø. I møtet diskuteres blant annet erosjon i Tistilbekken. Under en uke før har Myrabø sendt kommunen flere bilder av bekken han mener dokumenterer erosjon.

Hydrolog advarer Dette året godkjenner kommunen utbygging av en golfbane i Gjerdrum. Hydrolog Steinar Myrabø, som deltok på møtet i april, velger på ny å varsle kommunen om faren for erosjon hvis området bygges ut. Han sender flere bilder tatt etter vårflommen samme år.

Konsulentrapporter Konsulentfirmaet Asplan Viak får i 2008 ansvaret for å lage en plan for håndtering av overvann i området. I rapporten skriver de at det er kjent skredfare og at erosjonsfaren øker jo mer som bygges ut. Året etter kommer de med forslag om blant annet å steinsette kantene på bekken og å sikre området med vegetasjon.

Grunneier advarer En tidligere grunneier i området sender brev til kommunen og advarer mot erosjonsfare og at bekken kan rase ut. Han er overbevist om at noe vil skje hvis man fortsetter å bygge ut området. Samme år var Norges Geotekniske Institutt (NGI) på befaring. De er bekymra, og ber golfbanen rette opp avvikene de finner på fire dager. På neste befaring lukker de saken.

Ny advarsel fra grunneier Grunneieren som sendte brev til kommunen i 2009 tar kontakt på nytt. Han følger opp varselet fra den gang. Og ber kommunen «følge nøye med på konsekvensene av de utbyggingene dere tillater, og som tilfører denne bekken sjokkbelastninger av overvann».

Advokat tar kontakt I 2014 tar en advokat som representerer andre grunneiere i området kontakt med kommunen. Eierne mener at økt vannføring i Tistillbekken gir økt fare for oversvømmelse og utglidning på deres tomter. Kommunen er ansvarlig for skadene, mener de. Det avviser kommunen i sitt svar.

Nytt advokatbrev Advokaten tar kontakt på nytt året etter, og påstår at kommunen ikke har fulgt opp forslagene fra Asplan Viak i 2009. Kommunen svarer at de har fulgt opp gjennom reguleringsplaner. Ellers mener de det er utbyggers ansvar, og at kommunen ikke har noe juridisk handlings- og retteplikt.

Golfklubben tar kontakt Golfklubben som eier golfbanen i området kontakter kommunen. De mener økt utbygging i Ask sentrum har gitt høyere vannføring i bekken og gitt problemer med blant annet oversvømmelser. To år før gravde de selv ut masser for å renske opp i bekken. De har et møte med kommunen i september, og etter møtet konkluderer kommunen med at det kan være aktuelt å inkludere «tiltak i Tistilbekken som et infrastrukturtiltak som finansieres av utbyggerne».

Ny rapport Kommunen bestiller selv en egen rapport om flomfare i 2019. Konsulentselskapet Norconsult leverer sin kartlegging samme høst. Den tar for seg flomfare, ikke skredfare, men slår fast: «Med andre ord er hele denne delen av kommunen erosjonsutsatt og rasutsatt. Det er ikke gått nærmere inn på ras i denne rapporten, da det kreves geoteknisk kompetanse for dette.» De anbefaler kommunen å hyre inn en geotekniker for å vurdere sikringstiltak.

Kommunen vil følge opp I januar 2020 vedtar kommunen en ny hovedplan for vann, avløp og vannmiljø. Et av tiltakene er å følge opp anbefalingene fra Norconsult. Planen er å gjøre det som trengs i 2022-2023.

Leirskredet Natt til 30. desember 2020 går et stort leirskred innenfor området med kjent leirskredfare. Ti personer og en ufødt baby dør. Rundt 200 personer mistet hjemmet sitt. Vis mer

Det er meldinger politiet mente kommunen burde ha reagert på.

Gjerdrum kommune ble derfor siktet for manglende oppfølging av varsler.

Politiet mente at kommunen ikke har hatt systemer for å se varsler i sammenheng.

De mente også at det ikke var iverksatt tiltak mot erosjon i Tistilbekken, en liten elv i området.

– Jeg opplever siktelsen som uventet og urimelig, sa ordfører Anders Østensen i Gjerdrum i februar.

Kommunen mente den ikke hadde gjort noe straffbart.

Som svar på siktelsen sendte Gjerdrum en utredning på 150 sider til stadsadvokaten.

De ba om at siktelsen ble frafalt.

Årsak: «Uvanlig kraftig» erosjon

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg har undersøkt hvorfor kvikkleireskredet skjedde.

Det såkalte Gjerdrum-utvalget slo i fjor høst fast at kraftig erosjon i Tistilbekken var hovedårsak til det store leirskredet på Romerike i romjulen 2020.

De mener også at menneskelig påvirkning har bidratt til «uvanlig kraftig» erosjon i bekken som renner gjennom rasområdet.

– Erosjonen er større enn det man kan forvente av rene naturlige forhold, sa utvalgets leder Inge Ryan den gang.

Foreslår tiltak

Utvalget har også vurdert hva som bør gjøres for å styrke forebygging av kvikkleireskred i hele landet.

De mener det i dag er for dårlig kontroll med sikring mot naturkatastrofer. Derfor ønsker utvalget en ny lov for å hindre at det som hendte i Gjerdrum, skjer igjen.

Gjerdrum-utvalget har også foreslått en rekke andre tiltak.

Et av dem er en Nasjonal handlingsplan som gjør det tydelig hva kommune, stat og grunneiere har ansvaret for.

Utvalget ønsker også et sentralt system for å rapportere inn og følge opp bekymringsmeldinger.

Regjeringen har ikke lovet noe, men sagt at forslagene skal vurderes grundig.