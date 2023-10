Bare forsikringsselskapet Gjensidige har fått inn over 550 snørelaterte skademeldinger.

– Det kan tyde på at det er tre ganger så mye som en vanlig dag ellers. Det blir et stort volum på dette her, sier Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Han sier de har en god beredskap for å ta imot flere skademeldinger de neste dagene.

– Det kommer helt sikkert til å øke. Vi er veldig spente på hvordan de neste dagene blir, fordi det er meldt om mye snø og det er ventet lave temperaturer, sier Rysstad.

Også If Skadeforsikring melder om en rekke innmeldte skader.

– Men vi har ingen konkrete tall akkurat nå. Vi får en bedre oversikt over omfanget om noen dager, sier kommunikasjonsdirektør, Andreas Handeland til NRK.

Risikerer 0 kroner i forsikringserstatning

Snø og glatt føre kom overraskende på mange trafikanter mandag.

– Vi har hatt over 200 oppdrag bare i dag, som er langt over normalen, sa operasjonsleder i Øst politidistrikt, Svein Walle, mandag ettermiddag.

Både politiet og Statens vegvesen har vært veldig tydelige i sin anbefaling om å la bilen stå dersom den har sommerdekk.

Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige, sier de forventer enda flere snørelaterte skademeldinger utover kvelden mandag. Foto: Mats Stordal / Gjensidige

Aani Rysstad i Gjensidige er enig, og sier konsekvensen av å ta sjansen kan bli meget kostbar.

– Når det er samsvar mellom skade og dekkutrustning vil det nesten garantert bli avkorting. Vi har hatt eksempler de siste årene der det har blitt 0 kroner i erstatning.

– Begrenset kunnskap om kjetting

På et tidspunkt ba politiet om at værfaste trafikanter på E18 ved Ørje som hadde tomt batteri på elbilen, eller tom drivstofftank, skulle ringe nødnummeret 112.

– Det er ikke vanlig at vi gjør det på denne måten, men vårt vanlige nummer 02800 har vært belastet, så vi vurderte det slik at det var nødvendig, sa Svein Walle i politiet.

Røde Kors ble kalt ut for å forsyne bilister med vann og varme tepper dersom det skulle være behov. Også Norsk Folkehjelp ble kalt ut.

– Folk var slitne, kalde og tørste, sa Harald Wisløff, operativ leder i Norsk Folkehjelp.

Harald Wisløff, operativ leder Norsk Folkehjelp. Foto: Petter Larsson

Redningsverket i Østfold melder om at de hjalp 200 personbiler og 50 lastebiler under trafikkaoset i går.

– Det var ganske rolig på morgenen frem til 11-12 på formiddagen. Så eksploderte det nesten, sier bilberger Tommy Weel i Redningsverket.

Han forteller at gruppen med bilbergere har vært veldig mange steder.

– Mange av disse er utenlandske biler som har en annen type dekk enn det vi er vant med. De har også begrenset kunnskap om kjetting. Det opplevde vi mange ganger i går, sier Weel.

Kaos på dekkverkstedene

Mange steder har det vært fullstendig kaos hos dekkverksted som har prøvd å hjelpe alle med sommerdekk.

Hos drop-in-tjenesten til firmaet Dekkproff utenfor Østfoldhallen i Fredrikstad måtte enkelte vente i 3-4 timer i kø for å få byttet dekk.

– Jeg har stått her i tre og en halv time cirka. Jeg har hatt hjemmekontor i bilen så lenge, men nå var batteriet på datamaskinen tomt! Så det er godt det ble min tur, sier Kathrine Tallis.

Kathrine Tallis måtte vente i nesten fire timer på dekkskift mandag. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

For Joachim Nyseth og de andre i Dekkproff har det vært en hektisk arbeidsdag. De skulle helst sett at det første snøværet lot vente på seg.

– Vi skulle heller at en jevn flyt over tid, så kundene slapp å stå så lenge i kø. Men det slår aldri feil, det skjer hvert år, sier Nyseth.

