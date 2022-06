Gjenopptakelseskommisjonen er eit uavhengig organ som undersøker og avgjer om ein straffedømt person skal få saka si vurdert på ny i retten.

Kommisjonen blei oppretta i 2004, og vurderer i gjennomsnitt 150 gjenopningskrav kvart år.

Vilkåret for at ei sak skal bli gjenopptatt er at det kjem fram nye bevis eller nye omstende som kan vere eigna til å føre til frifinning eller gi mildare straff.

Saker kan også bli gjenopna dersom det kjem fram særlege forhold som gjer det tvilsamt om dommen er rett eller at det er andre tungtvegande omsyn som talar for at skuldspørsmålet blir prøvd på ny."

Medlemmene av kommisjonen er

Siv Hallgren, leiar. Tidligare påtaleleiar og konstituert kriminalsjef ved Asker og Bærum politidistrikt, advokat i advokatfirmaet Elden og leiar for bistandsadvokatutvalet i Advokatforeningen.

Sven Ole Fagernæs, nestleiar. Tidlegare dommarfullmektig, lagdommar, regjeringsadvokat, konstituert sysselmann på Svalbard og departementsråd i Justisdepartementet.

Elin Ramleth Østli, medlem. Statsautorisert revisor. Tidligare tilsett hjå Arthur Andersen og Co, og Sparebanken Hedmark før ho blei privatpraktiserande revisor.

Tor Ketil Larsen, medlem. Overlege Stavanger Universitetssykehus, professor II, Universitetet i Bergen. Faglig leiar for regionalt senter for klinisk psykoseforsking i Stavanger. Har lang erfaring som rettspsykiatrisk sakkunnig.

Dag Jodaa, medlem. Tingrettsdommar i Rana tingrett. Tidligere rådgivar i Justisdepartementet og privatpraktiserande advokat i Advokathuset Helgeland

Timothy John Brennen, varamedlem. Professor i psykologi ved UiO. Har hatt fleire oppdrag som rettsoppnemnt sakkyndig, har tidlegare jobba ved universiteta i Tromsø, Savoie og Grenoble, har vore forskningsleiar ved Psykologisk institutt.

Arne Gunnar Aas, varamedlem. Advokat i Advokatfirmaet Hjort DA. Har vore dommarfullmektig, politijurist i Asker og Bærum politidistrikt. Er fast forsvarar ved Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett. Medlem av Advokatforeningens fagutvalg for strafferett og straffeprosess.

Hanne Helle Arnesen, varamedlem. Lagdommar Agder lagmannsrett. Tidlegare konsulent i Justisdepartementet, dommarfullmektig og privatpraktiserande advokat.

Det er dei tre faste medlemmene Hallgren, Østli og Jodaa som har behandla Baneheia-saka saman med varamedlemmene Aas og Brennen.

Kjelde: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.