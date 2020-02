Gjelsten tar over Gresvig – halve staben ved hovedlageret mister jobben

– Rundt halvparten på lageret i Askim er det dessverre ikke lenger jobb for, opplyser administrerende direktør og tidligere leder av Gresvig, Lars Kristian Lindberg, til Smaalenenes Avis.

De ansatte fikk beskjed på et allmøte mandag formiddag. Der var både representanter fra Nav, arbeidslivsrådgivere og en psykolog til stede.

Nyheten førte til sterke reaksjoner og mange tårer. De som ikke selv mister jobben, ser at nære kolleger plutselig står uten jobb.

Olav Nils Sunde har tidligere vært konsernleder i Gresvig-kjeden. Nå går hans selskap inn som eier sammen med Bjørn Rune Gjelsten. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I tillegg til at ansatte ved lageret, har også andre ved hovedkontoret fått beskjed om at de mister jobben. Ifølge Finansavisen er det totalt omkring 90 ansatte som nå mister jobben.

34 av kjedens butikker vil bli lagt ned i løpet av kort tid, skriver E24. Ifølge nettstedet vil en del av de butikkansatte få tilbud om enten midlertidige eller faste stillinger i butikker som blir drevet av boet.

Lang historie

Det er selskapene Gjelsten Holding AS og O.N. Sunde AS som nå kjøper store deler av Gresvig-konkursboet. Den tradisjonsrike sportskjeden gikk konkurs for tre uker siden.

Selv om navnet Gresvig forsvinner når butikkene nå vil hete Intersport, legger Gjelsten vekt på at et det er et tradisjonsrikt konsern som nå kan drives videre.

– Jeg synes det er trist at en aktør som Gresvig, med over 100 års historie og hvor jeg også tidligere har vært en eier, forsvinner. Samtidig er det et faktum at det lenge har vært en overetablering av sportsbutikker i Norge, noe som har bidratt til svak lønnsomhet i bransjen, skriver Gjelsten i pressemeldingen.

Halvparten mister jobben

En del av G-sport-butikkene har vært eid av konsernet, og en del har vært franchisebutikker. De siste er ikke omfattet av konkursen.

I 2019 hadde selskapet en omsetning på 3,2 milliarder kroner og hadde 2200 medarbeidere.

Ved hovedlageret i Askim er det ifølge Smaalenenes Avis 93 ansatte. Mandag formiddag ble de informert om at omkring halvparten av dem må slutte.

– I praksis blir dagen i dag den siste arbeidsdagen for de fleste av dem som må gå, men noen får tilbud om midlertidige ansettelser, sier Lindberg til avisen.

Omkring halvparten av de 93 ansatte ved hovedlageret i Askim mister jobben. Beskjeden fikk de mandag. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Det nye systemet innebærer at Sunde og Gjelsten skal eie halvparten hver av selskapet. Fra før eier Gjelsten også Sport1-konsernet, som frem til nå har vært en av G-sports største konkurrenter. Konkurransetilsynet skal nå vurdere om det er greit at de to kjedene nå havner under samme paraply.

Ifølge selskapet vil sportsbutikkene fortsette under navnene Sport1 og Intersport. En del av butikkene vil fortsette driften, men ikke alle.

– Beklageligvis er det ikke realistisk å videreføre samtlige butikker og funksjoner i den nye strukturen, men gjennom dette bidrar vi til å sikre at et stort antall av våre medarbeidere fortsatt har en jobb å gå til, skriver Olav Nils Sunde i en kommentar.