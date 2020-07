Gikk i rosetog gjennom Sarpsborg til minne om Marianne Haugen

– Vi ville minnes Marianne og hedre henne. Jeg synes det ble veldig fint, folk viste oss respekt på veien, sier initiativtaker til rosetoget Otto Waale.

Sent på kvelden tirsdag 14. juli ble tre kvinner angrepet og knivstukket av en 31 år gammel mann i Sarpsborg sentrum. En av dem var 54 år gamle Marianne Haugen som satt i bilen og ventet på at datteren skulle komme med bussen da hun ble drept.

Det ble delt ut roser som de fremmøtte kunne legge ned på stedet der det første angrepet skjedde. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Lørdag kveld ble det gjennomført en markering til minne om Marianne.

Rosetoget startet i området rundt St. Nikolas-gate og Oskarsgate, der de to andre kvinnene ble knivstukket, og fortsatte frem til parkeringsplassen der angrepet mot 54-åringen skjedde.

Der ble det lagt ned 200 røde roser og holdt appeller.

Rosetoget gikk gjennom Sarpsborg sentrum lørdag kveld. Her passerer de stedet hvor en av de tre kvinnene ble angrepet med kniv 14. juli. Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Ingen politisk aksjon

Elna Kristin Holbye, som er bistandsadvokat for familien til Haugen, var lørdag formiddag ikke kjent med at det skulle arrangeres et rosetog.

Men en talsperson for familien forteller til Sarpsborg Arbeiderblad at de selv ikke ønsket å delta i markeringen.

– Vi har fortsatt mer enn nok med oss selv, og dette blir for offentlig for de pårørende. Rosetoget er en hyggelig gest, men familien ønsker ikke at det på noen måte skal gå politikk i denne tragedien, sier talspersonen til avisen.

I appellen som ble holdt, ble det blant annet satt fokus på psykisk ettervern. 31-åringen som er siktet etter angrepene har over tid mottatt ulike typer behandlingstilbud innenfor psykisk helsevern ved Sykehuset Østfold. Men han var ikke i et aktivt behandlingsopplegg på drapstidspunktet.

Initiativtaker Otto Waale, som også er styreleder i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger i Sarpsborg, sier at markeringen ikke var politisk motivert.

– Hvis familien føler at en slik markering blir for offentlig for dem, så er det noe vi støtter fullt ut. Vi er et politisk parti, men det var ikke det som var meningen her. Dette var ingen politisk aksjon fra vår side, sier han.

Initiativtaker Otto Waale legger ned en bukett med roser til minne om Marianne Haugen. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Avhøres på nytt

Angrepene mot de tre kvinnene rystet byen med 56.000 innbyggere. Politiet sperret av byen og ba innbyggerne om å holde seg innendørs.

En drøy time etter knivstikkingene, ble den 31 år gamle mannen pågrepet i sin egen bolig. Pågripelsen skjedde få meter unna der de to siste angrepene fant sted.

Den ene av disse kvinnene ble lettere skadet, mens den andre ble kritisk skadet.

31-åringen er siktet for drap og drapsforsøk og sitter varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

– Han vedkjenner seg handlingene, men han har ikke noe særlig hukommelse av at han har gjort dem, sa advokatfullmektig Marius Otterstad til NRK etter det første avhøret.

Politiet planlegger nye avhør av ham den kommende uken.

Her skjedde de tre angrepene i Sarpsborg sentrum på kvelden 14. juli. Foto: Torstein Bøe / NRK

Åpner tilsyn

Onsdag ble det kjent at Fylkeslegen i Oslo og Viken skal granske Sarpsborg kommunes behandling av 31-åringen. Kommunens helsetjeneste avsluttet behandlingen av ham høsten 2019.

– Dette er en tragisk sak og våre tanker går til de etterlatte og berørte. Vi har mottatt en henvendelse fra Sarpsborg kommune der de ber fylkesmannen om at vi åpner en tilsynssak, dette arbeidet er ikke startet ennå, opplyser fungerende fylkeslege Jenny-Marie Wadosch til Aftenposten.