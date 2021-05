Gigantskipet «Morning Lady» er på vei til Drammen

– Når vi skal inn med en så stor båt, har vi ikke veldig mye plass å spille på, sier Thomas Høvik.

Han er statslos i Kystverket og har fått i oppgave å sørge for at «Morning Lady» kommer seg trygt inn til Drammen havn.

En los går om bord på skip og gir råd til kapteinen når skipet skal ut og inn av norske farvann. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Det krever mange timer med trening i simulator. Skipet er nemlig et av de største av sitt slag i hele verden. Det er over 232 meter langt og 32 meter bredt.

– Det verste som kan skje er maskinstopp eller svikt på styring. Da skjer ting fort, sier Høvik.

Skipet er ventet å ankomme Drammen havn fredag morgen, og du kan følge ferden direkte på NRK2 og på NRK.no.

Thomas Høvik må gjennom mange timer med trening før «Morning Lady» skal loses gjennom Svelvikstrømmen på fredag. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Travleste uka på lenge

Aldri før har et så stort skip seilet inn til Drammen havn. På veien dit må det gjennom Svelvikstrømmen. Sundet har en av Norges sterkeste tidevannsstrømmer.

I simulatoren i Horten kan Høvik øve på ulike scenarioer. Treningen kan være avgjørende for å unngå ulykker. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

I tillegg er dette partiet svært trangt. På det smaleste kan folk på brygga nærmest ta på skipet når det seiler forbi.

– Jeg føler meg trygg på at selve oppdraget kommer til å gå bra, sier Høvik.

Han er ikke den eneste som har blitt nødt til å forberede seg. Også på kaia er det store krefter i sving før «Morning Lady» ankommer.

Tom Egil Johannesen har ansvar for lossingen av bilene om bord på skipet. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Dette er nok den travleste uka vi har hatt på noen år. Vi har et snitt på 2500 biler i uka, men nå kommer det 6500 biler, sier Tom Egil Johannesen i Motorships AS.

Han har ansvaret for det som skjer på kaia. Et mannskap på over 20 personer skal om bord på skipet og kjøre alle bilene i land.

– Hvis det er forsinkelser og flere båter kommer samtidig, vil vi få store problemer. Ellers tror jeg det meste skal være på plass nå, sier Johannesen.

«Morning Lady» ble bygget i januar 2010, og eies av rederiet Wallenius Wilhelmsen. Skipet er 232 meter langt og 32 meter bredt. Det kan frakte hele 7800 biler. «Morning Lady» blir det største skipet som noen sinne har lagt til kai ved Drammen havn. 70 prosent av nybilene i Norge går via denne havnen.

Viktig med gode forberedelser

Senest 4. mai i år fikk et annet stort skip trøbbel etter at det losset 700 biler i Drammen.

Det 140 meter lange skipet, kalt «City of Oslo», mistet motorkraften i Oslofjorden.

Et redningshelikopter, tre redningsskøyter, slepebåter og Hovedredningssentralen måtte bistå. Etter en times tid fikk heldigvis skipet i gang motoren igjen.

Alt er lagt til rette for at ankomsten til «Morning Lady» skal bli vellykket. Foto: Wallenius Wilhelmsen

«Morning Lady» seilte fra havnen i Lisboa i Portugal mandag. Det var siste stopp før skipet satte kurs mot Drammen.

Mye logistikk må til for at et skip av denne størrelse skal komme trygt til land. På veien inn vil det få hjelp av to taubåter. Deretter står båtmannskaper klare til å tjore skipet fast.

Mange er spente på ferden til gigantskipet inn gjennom Svelvikstrømmen fredag morgen. NRK er med om bord i skipet, vi har folk på kaia i Svelvik, drone i lufta og følger ferden minutt for minutt. Følg sendingen fra klokka 05.30 på NRK2 eller på NRK.no.