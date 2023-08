– Jeg vil egentlig si at jeg er lettet, når alt kommer til alt. Det kunne gått så mye, mye verre enn det har gjort, sier Liodden.

Som så mange andre, måtte han evakuere fra hjemmet sitt i Nesbyen tirsdag.

I dag tok han sine første skritt i huset siden da.

– Første gangen i dag var veldig spennende. Skrekkblandet fryd.

Slik så hagen til Geir Liodden ut onsdag kveld. Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK

Fortsatt mye vann i kjelleren

Liodden kan se at 1.-etasjen i hjemmet hans har vært vått. Skjøtene på parketten sprekker fra hverandre.

– Det stod cirka 1,7 meter med vann da jeg ble evakuert på tirsdag kveld, sier han.

Kjelleren, derimot, er fortsatt full av vann.

– Dette er det som er igjen av vannet. Det er halvfullt i forhold til tirsdagen, sier nesningen.

Kjelleren hos Geir Liodden er fortsatt full av vann. Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK

Før Liodden måtte dra, rakk han å flytte alt av ting han hadde i kjelleren opp i 1. etasje.

Det er han glad for nå.

– Alt jeg evakuerte fra kjelleren stod på samme sted, sier Liodden.

Før vannet kom, satte Geir Liodden alle tingene i kjelleren oppe i huset. Det er han glad for nå. Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK

Stort skadeomfang

Vannstanden i Nesbyen har begynt å gå nedover.

På grunn av mye nedbør, steg både Hallingdalselva og Rukkedalselva gjennom Nesbyen raskt.

Geir Lioddens hus ligger like ved riksvei 7. Slik så det ut onsdag kveld. Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK

Ordføreren tror skadene nå er mye større enn hvordan det har vært ved tidligere flommer.

– Nå er hele hus ødelagt og det er vesentlig flere bygg som er berørt. Det er et stort skadeomfang, det er ikke til å unngå, sier Haraldset.

Samlet ting fra hele Hallingdal

Geir Liodden har bodd hos foreldrene sine siden tirsdag.

Hvor lenge han blir boende der, vet han ikke.

– Det kommer an på hva forsikringsselskapet sier, og hvor fort de får gjort jobben sin. De kommer på befaring på onsdag, sier han.

Hvis noen lenger opp i Hallingdal savner noe, anbefaler Geir Liodden dem å sjekke hagen hans. Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK

Vannet som har gått gjennom Nesbyen har gått forbi Lioddens hus og hage.

Gjerdet hans har fungert som en oppsamler, så hvis det er noen lenger opp i Hallingdal som savner noe, ber han dem komme og hente det.

– Det er i hvert fall ikke mitt. Jeg har samlet på det for dem som kjenner igjen noe her. Her er det ymse utemøbler, et knust drivhus og litt forskjellig, sier Liodden.

Les også: Flommer over i Nesbyen: – Garasjen er halvfull