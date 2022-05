– Jeg har null tillit til dem, jeg vil bare få igjen de pengene jeg har betalt, sier Anne-Kate Ellingsen.

I januar bestilte 50-åringen fra Rogaland to skyvedører fra GM Showrooms, tidligere Garderobemannen.

Men hun fikk aldri varene som kostet henne nær 8.000 kroner. Tirsdag kom meldingen om at selskapet er slått konkurs, for andre gang.

Planen til Anne-Kate Ellingsen var å få på plass garderobe på badet, men det står fortsatt uten skyvedører. Foto: privat

– Jeg tenker at det er en historie som gjentar seg. Og at den typen selskap kanskje ikke burde kunne operere som de gjør.

Bak selskapet står samme person som gikk konkurs med tidligere Garderobemannen, for to år siden. Da fikk bostyrer inn krav på inntil 112 millioner kroner.

Siden da har saken vært etterforsket av Økokrim.

– Jeg ble fly forbanna

Flere kunder er nå berørt av konkursen. Mange av dem har betalt flere titalls tusen på varer som aldri har kommet.

Anne Margrethe Hole fra Sandefjord, opplevde på lik linje som Ellingsen å aldri få varene.

– Det kom en melding at de ikke kunne levere, så kom det enda en melding. Det var hele tiden forsinkelser. De skyldte mye på krigen, sier Hole.

Hun forhåndsbetalte 20.000 kroner i mars for garderobe hun ennå ikke har sett spor etter.

– Jeg ble fly forbanna, for å si det mildt. Jeg har skrevet så mange e-poster om at jeg skal ha pengene tilbake, men det har jeg ikke fått ennå. Jeg må kanskje anse disse pengene som tapt.

Anne Margrethe Hole bestilte garderobeskap til to soverom og en entre og betalte 20.000 kroner i forskudd. Foto: Privat

Tingretten satt ned foten

Nå er altså etterfølgeren også slått konkurs. Statistikk fra Bisnode viser at GMS har hatt dårlig kredittverdighet i sine to leveår

Til slutt satt Søndre Østfold tingrett ned foten. Et skatekrav med forsinkelsesrenter tilsvarende over 11,2 millioner kroner ble siste dråpe.

Bostyrer Ole Magnus Karlsen hadde samme rolle også i konkursen i 2020. Han skal nå blant annet gå gjennom selskapets verdier og se hva som kan selges.

I en pressemelding skriver Garderobemannen at kravet kunne blitt gjort opp i sin helhet om driftsselskapet hadde fått til en nedbetalingsordning.

Retten mente imidlertid at det var fare for at det ble drift for andre kreditorers regning. Dermed ble det åpnet konkurs.

Fortsetter driften

Selskapets advokat i konkursforhandlingene, Trond Karlsen ønsker ikke å kommentere kjennelsen.

Ifølge pressemeldingen vil Garderobemannen arbeide for å finne en løsning med konkursboet, slik at driften kan videreføres i et nytt selskap.

– Vi vil i så fall garantere at kunder som ønsker levering fra det nye selskapet ikke vil tape noe på konkursen, står det videre i pressemeldingen.

I tillegg opplyses det om at alle ansatte i GM Showrooms har fått tilbud om å jobbe i det nye selskapet.