Garderobe-Mannen konkurs igjen: 1600 nye kunder skal ha betalt for varer de ikke har fått

– Jeg skjønner ikke hvorfor de holder folk for narr. Hvorfor kan de ikke bare si at det er tapte penger, undrer Janne Elin Alexandersen.

Hun er i full gang med oppussing av sitt nye hjem på Vega i Nordland. Men enkelte deler av oppussingen har latt vente på seg.

I februar bestilte nemlig Alexandersen fire skyvedører fra Garderobe-Mannen. Hun betalte 24.000 kroner for dørene, og regnet med at de ville bli levert i slutten av april, slik selskapet skrev i ordrebekreftelsen.

Over fem måneder senere har hun fortsatt ikke sett noe til skyvedørene.

Det er hun ikke alene om.

NRK har fått tilgang til en rekke e-poster som viser at Janne Elin Alexandersen gjentatte ganger har spurt selskapet om når skyvedørene vil bli levert. Foto: Janne Elin Alexandersen

Konkurs på konkurs

Flere tusen nordmenn sto i fare for å tape store summer da Fredrikstad-baserte Garderobe-Mannen AS gikk konkurs våren 2020. Selskapet hadde utstillingslokaler flere steder i Sør-Norge, blant annet i byer som Trondheim, Oslo, Bergen og Stavanger.

Kundene hadde forhåndsbetalt for garderober som de ikke hadde fått, og krevde til sammen 36 millioner fra konkursboet.

Dette kravet er fortsatt ikke utbetalt.

I mai 2020 sto kunder i kø utenfor et varelager for å forsøke å få varene de hadde kjøpt fra Garderobe-Mannen. Foto: Elisabeth Sundling Petersen

Kort tid etter konkursen i 2020 kjøpte eier Erik Bøckmann opp varelageret og startet et nytt selskap, GM Showroom. Det er dette selskapet Alexandersen bestilte fra i februar i år.

– Det var en enkel side og det var enkelt å komme i kontakt med selger. Du kunne bestille nettmøte, og det var ikke noe særlig ventetid, sier hun.

Men i mai ble også dette selskapet slått konkurs. Selskapet skyldte Skatteetaten 8,4 millioner kroner.

I en innberetning til Søndre Østfold tingrett anslår bobestyrer Ole Magnus Karlsen at minst 1600 kunder er i samme situasjon som Alexandersen:

De har ikke fått varene som de helt eller delvis har betalt for til selskapet som gikk konkurs i mai.

NRK har ikke lyktes i å komme i kontakt med bobestyreren.

– Det er nok tapte penger

Til tross for to konkurser, er Garderobe-Mannen fortsatt operativ. Like etter den andre konkursen ble det startet opp et nytt selskap, denne gangen med navnet GM Proff AS.

Styreleder er Fredrik Solhaug Bøckmann, som er sønnen til Erik Bøckmann.

Det nye selskapet kjøpte igjen opp varelageret og skiftet nylig navn tilbake til Garderobe-Mannen AS. I slutten av juni fikk Janne Eli Alexandersen en e-post fra det nye selskapet med et tilbud om at de kunne ta over ordren hennes.

«Vi vil i så fall garantere at kunder som ønsker levering fra det nye selskapet ikke vil tape noe på konkursen.», sto det i e-posten.

Styreleder i GM Showroom, Erik Bøckmann, opplyser i en SMS til NRK at over 1300 kunder har takket ja til dette.

– I en slik prosess vil det alltid være noen få kunder som føler misnøye eller annen negativ reaksjon, skriver Bøckmann.

Stappfulle lagre

Styreleder i nye Garderobe-Mannen AS, Fredrik Solhaug Bøckmann, skriver til NRK at lagrene nå er stappfulle med varer til kunder.

– Fabrikken har mye ferdig som vil bli sendt så fort det er ledig kapasitet på lagrene. I fellesferien er kundene borte fra boligen sin, og dette medfører at vi ikke får levert så fort som vi ønsker.

Selv om Alexandersen har fått personlige lovnader fra Garderobe-Mannen om at skyvedørene hennes skal ankomme Vega, kjenner hun på at håpet blir stadig mindre.

– Det er nok tapte penger. Det er bittert å tenke på, sier hun.

Her skulle det stått en skyvedør som Alexandersen kjøpte fra Garderobe-Mannen i februar i år. Foreløpig har hun ikke sett noe til varene hun bestilte. Alexandersen forteller at hun ikke orker å sette opp et skap i dette inngangspartiet før skyvedørene ankommer.

Mistanke om straffbare forhold

Da det første selskapet gikk konkurs, ble det foreslått konkurskarantene for Erik Bøckmann. Men retten fant under tvil ikke grunnlag for det, siden han ikke hadde vært involvert i konkurser de siste ti årene.

Nå mener bobestyrer Ole Magnus Karlsen at saken stiller seg annerledes, uten at han vil ta endelig stilling til det.

«Det foreligger her mistanke om straffbart forhold som gjelder overtredelse av grunnleggende offentligrettslige plikter for et selskap og dets ledelse», skriver han i innberetningen.

– I første skiftesamling i går, så sa bobestyrer at det enda ikke er konkludert med om det har skjedd noe straffbart eller om de ønsker å kreve konkurskarantene, hevder Erik Bøckmann.

Ransaket av Økokrim

Økokrim ble koblet inn i saken etter den første konkursen og etterforsker Bøckmann for brudd på oppbudsplikten.

Høsten 2021 fikk de tillatelse fra Søndre Østfold tingrett til å ransake Bøckmanns hjem, arbeidsplass, hytter og biler. Ifølge E24 sikret Økokrim verdier for 40 millioner kroner.

Førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim sier til NRK at de er i sluttfasen på etterforskningen.

– Vi har gjennomført flere avhør og har gått igjennom bevismaterialet vi har innhentet. Vi tar sikte på å avslutte etterforskningen et stykke etter sommeren, sier Thorsen.