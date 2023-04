– Det vil alltid være en risiko for at firmaet går konkurs før du får det du har bestilt, sier jurist i Forbrukerrådet Thomas Iversen.

Skatteetaten har begjært Garderobe-Mannen konkurs, fordi de har unnlatt å betale over 5 millioner kroner i skatter og avgifter.

Om selskapet ikke klarer å skrape sammen millionbeløpet på to uker, vil det bli slått konkurs for tredje gang på fire år.

– Vi skal betale det kravet innen et par dager, sier styreleder i Garderobe-Mannen Fredrik Solhaug Bøckmann.

– Ikke betal på forskudd

Selskapet har tidligere gått konkurs i både 2020 og 2022.

Etter begge konkursene kjøpte eierne opp sitt eget varelager og startet opp med nye selskapsnavn.

Konkursene førte til at tusenvis av kunder aldri fikk varene de hadde betalt for. Totalt tapte kundene flere titalls millioner kroner.

– Med dette bakteppet mener vi at forbrukere ikke bør betale noe på forskudd, og maksimalt et lite depositum, sier forbrukerjurist Iversen.

Forbrukerjurist i Forbrukerrådet Thomas Iversen. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Betalte 24.000 kroner

I februar i fjor bestilte Janne Elin Alexandersen fire skyvedører fra Garderobe-Mannen.

Da NRK snakket med henne i fjor sommer, hadde hun ikke sett noe til dørene, som kostet henne 24.000 kroner.

Mer enn ett år etter hun bestilte- og betalte for dørene, har hun fortsatt ikke mottatt dem.

– Det er helt utrolig at de får lov til å holde på med det her. Det er jo ren svindel de holder på med, sier Alexandersen.

Janne Elin Alexandersen har fortsatt ikke sett noe til skyvedørene hun kjøpte for over ett år siden. Foto: Janne Elin Alexandersen

– Kunne ikke drevet med svindel

Garderobe-Mannen avviser at deres virksomhet er tuftet på svindel. Slike påstander er useriøse, mener styreleder Fredrik Bøckmann.

Samtidig innrømmer han at leveringstiden for flere kunder har vært altfor lang.

– Vi kunne ikke drevet et så stort firma med ren svindel. Da ville jo alle myndigheter selvfølgelig ha grepet inn, sier styrelederen.

Garderobe-Mannens eier Erik Bøckmann etterforskes av Økokrim for brudd på oppbudsplikten.

Han gikk av som styreleder og daglig leder etter konkursen i fjor sommer. Da tok sønnen, Fredrik Bøckmann, over styringen av selskapet.

Tirsdag denne uken bestemte Søndre Østfold tingrett at Garderobemannen får to uker ekstra til å betale skattekravet. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Mangler 600.000 kroner

Opprinnelig var fristen for betaling av millionkravet tirsdag denne uken. Men både Skatteetaten og tingretten mente selskapet skulle få utsatt fristen med to uker.

Ifølge Garderobe-Mannens advokat Trond Karlsen mangler selskapet under 600.000 kroner for å kunne betale for seg.

Nevnte beløp skal ha blitt overført fra en polsk bank før påske. Overføringen skal imidlertid ha blitt forsinket på grunn av høytiden.

– Man trenger en del av det beløpet som ventes fra Polen for å kunne dekke opp dagens krav, sa Karlsen i retten tirsdag.

