I juni ble gamle Deichmanske bibliotek på Hammersborg i Oslo lagt ut for salg med en antatt markedsverdi på 58,6 millioner kroner.

Mandag startet den ordinære budrunden med 13 aktører som ble til elleve. Den budrunden er det Møller Eiendom som vant.

– Vi syns det er kjempegøy og er ordentlig fornøyde med å ha vunnet budrunden, sier administrerende direktør i Møller Eiendom, Andreas Jul Røsjø.

Gamle Deichmanske hovedbibliotek Ekspandér faktaboks Carl Deichman levde på 1700-tallet. Han var forretningsmann og kanselliråd.

I 1780 testamenterte Deichman 6000 bøker til Christiania by. Han ville at byens innbyggere skulle få et offentlige bibliotek.

Først lå biblioteket i Rådhusgata i Oslo, før det ble bygd nytt på Hammersborg.

Nils Reiersen vant arkitektkonkurransen til det nye biblioteket i 1921.

Biblioteket åpnet 28. august 1933.

Fresken «Teknikk, Vitenskap, Diktning» av Axel J. Revold setter, sammen med overlyset, preg på den store hallen.

Den store hallen var inspirert av amerikanske bibliotek.

I 2011 ble hovedbiblioteket skadet i terrorangrepet 22. juli og bygget var stengt for publikum i mer enn to måneder.

Gamle Deichmanske hovedbibliotek stengte i 2019.

Kan bli fotogalleri

– For å vinne budrunden har vi måtte innrette oss etter føringer gitt fra selger, som er ganske strenge. Vi må blant annet har bygget åpent for publikum, sier Jul Røsjø.

Han sier det per i dag ikke er klart nøyaktig hva bygget skal inneholde, men Møller Eiendom jobber nå med å konkretisere det.

– Eierne i Møller eier Norges største fotosamling, så vi ser blant annet på mulighetene for å kunne ha store utstillingsarealer og vise frem fotografi, sier han.

Hovedsalen i det 12500 kvadratmeter store bygget skal holdes åpen for publikum, til servering og bevertning.

Kjøperen beroliger de som eventuelt blir bekymret av at storkapitalen nå skal overta det viktige bygget. Han gir nemlig Oslos byantikvar skryt for å ha lagt klare føringer for hvordan kulturarven skal bevares. Og byantikvaren innrømmer at Møller har en viktig jobb på gjøre:

– Det blir jo veldig spennende. De vet jo at dette er en eiendom som må pleies med omhu og det er jeg sikker på at de kommer til å få til, sier byantikvar Janne Wilberg.

Må ha politisk godkjenning

Det er bystyret i Oslo som har siste ord i saken, og Jul Røsjø kan ikke garantere at kjøpet går gjennom.

– Det kan ikke jeg uttale meg om; jeg er ikke kjent med hva som vil skje de neste månedene i politikernes korridorer. Men de skal vite at de har valgt en utvikler som ikke bare er høyeste budgiver, men som også har erfaring med å behandle gamle bygg.

Møller Eiendom eies av familien til etterkommerne av bilforhandler Harald A. Møller, og har eiendom for rundt 13 milliarder kroner.