Natt til mandag fikk over 50 personer i Kongsberg en skremmende tekstmelding. Det skulle være plassert ut bomber i biler i nabolaget.

R RB: Jeg har plassert tre forskjelliga bombar rundt i bilar i nabolaget ditt. Sende 50.000kr til kontonummeret nedenfor.

XXXX.XX.XXXXX

Ellers vil bombene detoneres 02.15

Meldingen var sendt fra Runar Borges mobilnummer. Men det var ikke han som hadde sendt dem.

Runar og alle som fikk SMS-meldingen ble ofre for en hittil lite kjent svindelmetode i Norge.

Ble «spoofet»

32-åringen fra Kongsberg har gjort spillingen på nett til fulltidsjobb. På Twitch, en plattform for strømming av direkte videoinnhold, har han 16.500 følgere og er kjent som «Mystixx».

– Etter fire oppringninger fra politiet mens jeg hadde sending, skjønte jeg at noen hadde «spoofa» nummeret mitt.

«Spoofing» kalles det når noen overtar mobilnummeret ditt og misbruker det til svindel.

– Politiet skjønte jo fort at det ikke var meg som sendte ut meldingene til folk. Men det var veldig ubehagelig å oppleve at noen har brukt mitt nummer til å sende ut bombetrusler til folk.

– Et forsøk på «swatting»

Det har vært en eksplosjon i saker med tilfeller av «spoofing», ifølge, Norsk senter for informasjonssikring, Norsis.

Seniorrådgiver i Norsis, Vidar Sandland, sier «Swatting» ikke er et fenomen som har vært utbredt i Norge. Foto: Tore Ellingseter / NRK

– Men dette er i tillegg et forsøk på det vi kaller «swatting», som er et kjent fenomen fra USA, sier seniorrådgiver Vidar Sandland.

Det forklares som tulletelefoner der politiet lures til å aksjonere mot en spesiell adresse.

– I dette tilfellet fra Kongsberg så er det en typisk «gamer» som blir offer for svindelen. Så sitter de og følger strømmen på nett og venter på at politiet skal aksjonere, mens de ser på direkte.

Han tror ikke denne metoden kommer til å bli utbredt i Norge fordi politiet jobber veldig annerledes enn i USA. Men Sandland understreker et det er viktig å ta slike saker på alvor.

Les også: Tulletelefon endte med drap av uskyldig offer

– Her bør man tenke forebyggende. Det er ingen som ønsker at et slikt fenomen skal spre seg i Norge. Her er det mange uskyldige ofre for det som muligens skulle være en spøk.

– Jeg har mine mistanker

Runar Borge håper politiets etterforskning raskt finner hvem som har misbrukt hans mobilnummer.

Runar Borge kjent som» Mystixx» under direktesending på Twitch Foto: Skjermdump fra Twitch

– Jeg vil bare gjøre mine ting og håper at de kommer til bunns i dette.

Det er rundt 200 som følger sendingene hans hver kveld, fra de starter i 21-tida. Mange er innom i «chatten» i løpet av kvelden og natta.

– Kan det være en av dem som er misunnelig og ville spøke med deg?

– Ja, det kan jo være en reaksjon fra noen som følger med på hva jeg driver med.

Han sier han har mistanke til en konkret person som har fulgt sendingene hans og har gitt opplysningene videre til politiet.

Enkelt å misbruke mobilnummer

Det finnes teknologi som gjør det enkelt for svindlere å overta mobilnummeret eller e-post-adressen din, og det er nærmest umulig å hindre at det skjer, ifølge Sandland.

Derfor er det viktigste du gjør å skru på totrinnsverifisering på alle kontoer.

– Da hjelper det ikke om kriminelle har brukernavn og passord, de vil likevel ikke komme inn.

Han tror ikke det er profesjonelle svindlere bak den falske sms-en i Kongsberg. Blant annet fordi det ble oppfordret til å betale inn penger til en konto.

– Og det er jo ikke spesielt smart hvis du tenker på anonymitet og sjansen for å bli tatt. Så alt tyder på at dette kanskje er gjort av amatører, sier Sandland.

Politiet etterforsker bombetruslene

Politiet på Kongsberg fant fort ut at det trolig var noen som hadde misbrukt Runar Borges mobilnummer til å sende ut trusselmeldingene, sier etterforskningsleder Jarle Lindeland ved Kongsberg politistasjon.

– Data legger alltid igjen spor, så det skal jo være mulig å finne ut hvem som står bak.

Det er en spesialgruppe i Sør-Øst politidistrikt som skal etterforske de digitale sporene.

– Dette er på ingen måte akseptabelt og det er jo mange personer som kan ha følt seg truet av de falske meldingene, sier Lindeland.