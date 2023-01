Ikke før Røde Kors var tilbake fra en utrykning til et snøskred i Hemsedal på nyttårsaften, gikk alarmen igjen. En skiløper var meldt savnet. Nytt skred.

Ved det første skredet endte det bra. Ved det andre, endte det i tragedie.

– Vi fikk melding klokken 18 om en savnet person i området Hemsedal skisenter. Da var vi akkurat kommet tilbake etter et annet snøskred. Der gjorde vi ingen aktiv innsats, og dro tilbake. Men så kom en ny melding.

Det forteller operativ leder i Buskerud Røde Kors og aksjonsleder i Røde Kors, Odd Inge Blakkestad.

Ba innbyggerne om å slutte med fyrverkeri

«Helikoptrene opplever utfordringer med bruk av fyrverkeri, og vi henstiller alle om å avstå fra bruk av fyrverkeri i dette området til ny beskjed kommer», skrev Hemsedal kommune i en SMS til innbyggere som de formidlet fra politiet.

– Det var på vårt initiativ. Da vi kom, så vi mye bruk av fyrverkeri rundt skiheisen. Da var klokka bare kvart over 18. Vi regnet med at dette bare ville eskalere. Vi hadde et innspill til politiet om å sjekke muligheten om kommunen kunne sende SMS til innbyggerne. Dette med tanke på vår egen sikkerhet, for helikoptrene og hundene, sier Blakkestad.

Han forklarer at fyrverkeriet fort kunne ha utgjort en fare for både letemannskaper i lufta og på bakken.

– For eksempel kollisjon mellom helikopter og rakett. Eller fyrverkeri som treffer en av oss på bakken. Dette ville også ha forstyrret hundene.

Odd Inge Blakkestad i Røde Kors takker innbyggere og frivillige. Foto: Røde Kors

– Ble dette respektert av innbyggerne?

– Ja. Fra første SMS. Det er vi veldig fornøyde med. Det gjorde jobben vår lettere, svarer han.

Redningsleder hos Hovedredningssentralen, Oddgeir Andersen, sier det samme som Blakkestad:

– Fyrverkeri og helikopter er ingen heldig situasjon, men vi setter pris på at folk tar hensyn til pågående aktivitet. Meg bekjent er heldigvis dette ikke et tilbakevendende problem.

To skred på én kveld

Han berømmer også letemannskapene, ikke minst med tanke på at det var nyttårsaften. En kveld de fleste er opptatt med familie, venner og sosiale sysler.

– Jeg er dypt imponert. At så mange frivillige hiver seg rundt. Legger bort finstasen og kalkunen, drar på seg scooterhjelm, varme klær og smører matpakke med brunost – og drar ut og leter på nyttårsaften.

Da Røde Kors ankommer til stedet, har lokal politipatrulje sammen med lokal skipatrulje vært ute og gjort søk. De har da kommet over et snøskred i området ved skisenteret.

– Da får aksjonen en annen vri. Da er det ikke et generelt søk, men et skred det må gjøres innsats på, bemerker Blakkestad.

Vanskelige søkeforhold

Det er mørkt. Det er bratt. Terrenget er vanskelig. Blakkestad anslår at skredområdet er cirka 70 x 100 meter. Konstant må det gjøres vurderinger. Er det fare for nye skred?

Blakkestad forteller at skredvarselet lå mellom faregrad to og tre på nyttårsaften i det aktuelle området.

Parallelt som man søker i selve skredområdet, leter man også andre steder.

– Dette så man ikke låser seg helt til ett område, forklarer han.

Fra nederst ved skiheisen ledet Blakkestad aksjonen sammen med politiet. Å gjøre kloke og raske vurderinger i mørket er utfordrende nok.

Et stort apparat ble satt i sving på nyttårsaften. Foto: Røde Kors

I tillegg gjorde altså oppskytingen av fyrverkeri letingen mer utfordrende.



Stort letemannskap

I leteaksjonen deltok 19 personer fra Røde Kors, fem personer fra Norske redningshunder samt politimannskaper. Både snøskutere, luftambulanse, redningshelikopter og politihelikopter ble satt i sving.

– Først gjør man overflatesøk, for å se om man ser noe i skredet, forklarer Blakkestad.

Når de nødvendige sikkerhetsvurderinger er tatt, iverksettes søk med sende/mottaker-utstyr fra helikopter for å se om den savnede har skredsøker på seg.

– Dernest blir det sendt inn hund og hundefører samt personer fra Røde Kors som bistår med sondestang. Totalt fire hunder ble brukt i skredet. Søkestang er neste fase – og det som tar lengst tid, sier Blakkestad.

Ble funnet med søkestang

Skiløperen ble funnet omkommet i skredet etter midnatt, natt til første nyttårsdag. Mannen i 50-årene ble funnet med søkestang.

Snøskutere, hunder, helikoptre og flere frivillige deltok i leteaksjonen. Foto: Røde Kors

– Da handler det om å få gravd vedkommende ut. Som igjen krever nye sikkerhetsvurderinger med tanke på eventuelle nye skred, sier aksjonslederen.

Han berømmer samarbeidet mellom alle aktører – redningshunder, Røde Kors Hjelpekorps og politi samt luftressursene.

– Det som sitter igjen, er den korpsånden folk viser, avslutter Blakkestad.