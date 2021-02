Fullvaksinert beboer koronasmittet på sykehjem i Oslo

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En beboer på Ellingsrudhjemmet har testet positivt for koronaviruset, etter å ha fått to doser med koronavaksinen.

Det bekrefter kommunikasjonsrådgiver Tone Spieler i Sykehjemsetaten i Oslo kommune.

I tillegg har to ansatte på sykehjemmet testet positivt. Det ble bekreftet 18. og 19. februar.

Smitten ble oppdaget etter at prøve nummer to av en fullvaksinert beboer var positiv. En tidligere prøve hadde gitt negativt svar.

23 medarbeidere og 22 beboere er i karantene etter utbruddet.

I en melding Ellingsrudhjemmet har lagt ut på Facebook, står det:

«Forskning sier at den som er vaksinert er beskyttet mot alvorlig sykdom, men at det uvisshet om vaksinert person kan smitte andre.»

Kalt hjem fra ferie

Én avdeling har besøksforbud. De strenge smitteverntiltakene fortsetter på sykehjemmet fordi de ikke vet om smitten spres selv om man er fullvaksinert.

Sykehjemmet jobber med smittesporing. Ansatte som egentlig skulle hatt ferie, er blitt kalt tilbake på jobb.

I forbindelse med utbruddet har sykehjemmet testet over 200 personer. Testingen fortsetter hver tredje dag i ti dager framover, opplyser sykehjemmet.

– Er dere overrasket over at en fullvaksinert beboer er blitt syk?

– Ja, det er klart vi er overrasket over dette. Men det er faktisk flere andre i Norge som også er blitt smittet etter at de har blitt fullvaksinert.

– Fremover følger vi tett med på om flere beboere skulle bli syke. I tillegg fortsetter testingen av ansatte og beboere slik vi har gjort det siste året med testing, testing, testing, sier Spieler.

Ingen var smittet

For under to uker siden kunne Sykehjemsetaten i Oslo opplyse om at det ikke var noen koronasmittede beboere ved noen av Oslos 39 sykehjem.

Dette var for første gang siden november.

De fleste beboerne ved sykehjemmene i Oslo er vaksinert. Selv om man er vaksinert mot koronaviruset, har Folkehelseinstituttet forklart at man kan bli smittet av viruset på ny. Det har blitt omtalt i flere tilfeller at pasienter som enten har mottatt en eller to vaksinedoser, blitt smittet.

FHI har tidligere uttalt at de registrerer alle disse tilfellene. De har så langt ikke har mottatt meldinger om alvorlig sykdom hos personer som er fullvaksinert.

– Det tar tid fra man er vaksinert til man bygger opp beskyttelse mot covid-19. Det betyr at det vil være noen som blir syke hvis de blir smittet rett etter at de er vaksinert. Og full beskyttelse har man ikke før det har gått cirka en uke etter at man har fått andre dose, forklarer avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Sykehjemsetaten i Oslo skriver i sine besøksregler at de regner med at det går sju døgn etter andre vaksinedose før beboeren har full effekt av koronavaksinen, og at besøk bør unngås i denne perioden.