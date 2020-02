– Jeg prøver å drøye tida med å spise og svare på noe jobbmail.

Kristin Koldsland sitter i en av de parkerte bilene ved Mjøndalen stasjon med en brødskive i hånda. Hun har kommet over en halvtime før toget går for å sikre seg en plass.

Klokken er 07.30, og på parkeringsplassen utenfor togstasjonen ble siste ledige parkeringsplass akkurat tatt.

– Problemet med parkering er noe jeg «hater» litt hver dag. Får jeg plass eller ikke? sier en pendler oppgitt mens han haster mot toget etter å ha funnet et sted å sette bilen.

Fåtall nye plasser

På pendlerparkeringen er det nemlig førstemann til mølla-prinsippet som gjelder. Er det fullt, så er det fullt, selv om man har forhåndsbetalt plass.

I løpet av året skal Bane Nor bygge flere parkeringsplasser ved 5 av 89 stasjoner i Viken, men det er ikke snakk om en stor utvidelse.

Lunner, Eidsvoll verk, Lundeberg, Slitu og Vakås stasjon i Viken er 5 av 89 pendlerparkeringer som skal få flere plasser i løpet av året. Grafikk: Morten Røkeberg / NRK

– Man kan ikke bygge ut parkeringsplasser og tilrettelegge for mer bilkjøring når politikerne våre ikke vil det. Det er ikke en ønsket politikk i Norge at flere skal kjøre bil, og det må vi også ta innover oss når vi planlegger og driver jernbanen, sier direktør for stasjoner i Bane Nor, Knut Øivind Ruud Johansen.

Direktør for stasjoner i Bane Nor, Knut Øivind Ruud Johansen. Foto: Azad Razaei / NRK

I nasjonal transportplan har politikerne bestemt at det ikke skal bli flere som kjører bil. Vi skal altså ta buss, sykkel eller bruke beina når vi skal til togstasjonen.

– Men hva hvis politikerne gir klarsignal for nye pendlerparkeringer?

– Vi er jo politisk styrt til en viss grad, så da må jo de komme med pengene. Men i disse miljøtider tviler jeg på at vi kommer dit at vi bygger ut innfartsparkeringer i stor stil, sier Johansen.

Slik ser det ut på pendlerparkeringen ved Mjøndalen stasjon en tidlig morgen. Foto: Morten W Røkeberg / NRK

Andre løsninger

Undersøkelser fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at nye pendlerparkeringsplasser fjerner biler fra veien. Det vil si at flere bruker toget på både korte og lengre strekninger.

Forsker Petter Christiansen ved TØI mener det kan finnes bedre løsninger enn utbygging. Foto: Azad Razaei / NRK

Samtidig øker trafikken i nærheten av parkeringsplassene.

Forsker på byutvikling og bytransport, Petter Christiansen, er ikke sikker på om flere pendlerparkeringer er den beste løsningen.

– Det er dyrt å etablere innfartsparkeringer. Kanskje det er bedre å regulere plassene som allerede finnes på en bedre måte, eller forbedre kollektivtilbudet, sier han.

Werp: – Følger med på situasjonen

Statssekretær Anders B. Werp (H) i Samferdselsdepartementet sier regjeringen har gitt 1,5 milliarder kroner til byene som først og fremst skal gå til satsing på buss.

Han vil ikke svare klart ja eller nei på spørsmål om det kommer til å bygges flere pendlerparkeringer i framtiden.

Anders Werp (H) er statssekretær i Samferdselsdepartementet. Foto: Peter Mydske

– Det er ikke alltid buss eller sykkel eller gange løser alt, da er det nødvendig med biler. Vi har kontakt med Bane Nor og vil selvfølgelig følge opp ytterligere dersom det er behov for det, sier han.

Venter med motoren på

Kristin Koldsland og andre pendlere som sliter med å finne parkering, får trolig ikke endret situasjonen sin nevneverdig fremover.

Koldsland forteller at hun sitter med motoren på dersom det er veldig kaldt.

– Det er jo ikke særlig miljøvennlig å sitte med motoren på en halvtime heller.