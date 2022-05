Karantenekrav sørger for stappfulle dyrepensjonater over hele landet

– Vi må nok dessverre si at det er fullt her denne sommeren, sier Mona Søderholm.

Hun huser nå over 60 ukrainske katter på Farmen hunde- og kattepensjonat i Svinndal.

Til vanlig er det fullt av norske kjæledyr her, men denne våren er pensjonatet hennes omgjort til karantenestasjon.

Kjæledyr uten papirer, som kommer med flyktninger fra Ukraina, må i isolasjon en periode.

– Vi kan ikke ha norske katter her når vi er karantenestasjon, sier Søderholm.

Men det er ikke bare dyr som må i karantene som fyller opp pensjonatene, nå er nemlig nordmenn klare for ferieturer etter to år med pandemi.

Hundene Watson og Betty i lek på Fredrikstad Hundepensjonat. Foto: Jonas Karlsen/NRK

Stor etterspørsel etter plass

– Det har vært enormt stort trykk. Vi har måttet si nei til folk allerede, sier Lone Gudim.

Hun er daglig leder ved Fredrikstad Hundepensjonat. På pensjonatet hennes er allerede fellesferien fullbooket av folk som trenger dyrepass mens de er på ferie.

– Vi ser jo at de som bestiller nå og ikke får plass prøver å rokere på ferien sin så de får ordnet noe, sier Gudim.

Gudim med hundene Ekstra og Selfie. Foto: Jonas Karslen / NRK

Ukrainske dyr sørger for at det nå er færre tilgjengelige plasser for feriefolk. I tillegg er reiselysten på topp etter to års pandemi.

Hos Gudim i Fredrikstad har de kapasitet til 35 dyr. Hun tror mange undervurderer hvor kjappe man må være når man planlegger pass til husdyret sitt.

– Mange blir nok litt tatt på senga når de skal ut og reise og ikke har noen rundt seg for å passe hunden. Da blir konsekvensen deretter.

Pågang over hele landet

Fortsatt er det muligheter å finne en ledig plass, selv om du er sent ute. Men det gjelder å være kjapp.

– Vi har fortsatt noen ledige plasser, men folk ringer hver dag så jeg antar at det er fullt om maks 14 dager, sier Ida Elise Fossmo.

Hun driver Trøndelag hund- og kattesenter med plass til hele 44 hunder og katter.

Også på Vestlandet merkes det at folk er sent ute.

– Vi har aldri hatt så stor pågang. Vi får sikkert 20 telefoner om dagen, sier Monica Fjeldberg ved Dalen Gård Dyrepensjonat i Bergen.

Hun forteller at mange som ringer dem allerede har forsøkt å bestille flere andre steder.