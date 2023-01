– Vi har satt inn alle tenkelige mannskaper på jobb og prioriterer dette høyt, sier pressevakt Mari Rjaanes i Bane Nor.

På sine nettsider skriver Bane Nor at «det er stengt, med unntak av noen få tog, mellom Asker og Drammen pga. signalfeil. Vi jobber med å rette feilen.»

En ny oppdatering kommer klokka 10.30. Rjaanes håper at de har funnet og rettet feilen innen den tid.

Vy melder at det er få tilgjengelige busser og taxier og ber passasjerer vurdere andre transportmidler.

– Du må regne med forsinkelser og innstillinger, melder Vy.

– Folk må bare følge med på reiseinformasjonen til togselskapene, forteller Rjaanes.

Feil dag å være togpendler

– Jeg vurderte å snu.

Det sier togpendler Jon Andersen. Han stod bakerst i køen på Drammen stasjon da NRK snakket med ham.

– Akkurat i dag er det ikke no gøy å være togpendler. Det har vært jevnlig kontakt med sjefen, forteller han.

Jon Andersen (til venstre) venter på buss for tog, sammen med Jo Inge Bøkestad, Lars Lindmarker og Hallvard Korsgaard. Foto: Hans-Kristian Rangnes / NRK

Lenger fremme i køen står Johan. Han har ventet 15–20 minutter og nærmer seg plass på en av bussene.

– Jeg var ikke helt forberedt på dette. Jeg hadde hørt at det var noen problemer, men jeg hadde et håp om at det løste seg, sier han før han løper videre til bussen han akkurat fikk plass på.

Helt foran i køen står Nils Slette med en gul jakke fra Vy. Han prøver å holde kontroll i køen, og teller hver passasjer som går forbi og får plass på alternativ transport.

– Vi begynner å få kontroll. Alt i orden, sier han.

– Hvordan har det vært å jobbe i dag?

– Jeg er ikke på jobb i dag. Jeg har fri, ler han.

Nils Slette holder orden på buss for tog-køen på Drammen stasjon. Foto: Hans-Kristian Rangnes / NRK

Stans for å ivareta sikkerheten

Skienstoget var fullt og ble lenge stående stille på Brakerøya stasjon i Drammen. Nå har det kommet seg videre til Asker, forteller Trine Ohrberg til NRK. Foto: Trine Ohrberg

– Når man får signalfeil så er det fordi man har oppdaget en teknisk feil ved skinnegangen. Da får togene rødt lys og for å ivareta sikkerheten til de reisende og jernbanens ansatte, så må trafikken stanse mens vi søker opp feilen, sier Rjaanes i Bane Nor.

– Hva gjør dere nå?

– Vi har folk ute på strekningen som søker opp der feilen måtte ligge og får eventuelt rettet dette slik at vi kan starte trafikken igjen, forklarer Raanes.

Hun sier det er for tidlig å slå fast hva årsaken til signalfeilen er.

Setter opp «buss for tog»

Vy setter opp busser mellom Asker og Drammen på følgende strekninger:

* R12 Kongsberg – Eidsvoll

* R13 Drammen – Dal

* RE10 Lillehammer-Drammen

* RE11 Eidsvoll – Skien

På R14 Asker – Kongsvinger er det innstilt mellom Skøyen og Asker. Vy ber passasjerer bruke andre tog.

Bergensbanen kjører alternativ rute direkte mellom Oslo S og Hønefoss. Mellom Sandvika og Hønefoss setter Vy inn buss for tog.