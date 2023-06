Full overtenning i bolig i Hvittingfoss

Det brenner i en bolig i Hvittingfoss.

Det meldes om full overtenning i flere leiligheter, det forteller Jan Tore Gregersen i Sør-Øst politidistrikt.

Brannvesenet var redd for at brannen kunne spre seg til andre bygninger, men opplyser nå at de har kontroll på situasjonen og at de trolig har klart å slå ned brannen og forhindre spredning. Bygningene det brenner i, vil trolig brenne helt ned.

Åtte personer er evakuert, inkludert tre personer fra leilighetene det brenner i.