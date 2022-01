Full forvirring om testplikt på grensa i Sverige

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi kan si at vi har avvist flere nordmenn på grensa nå, sier Mikael Holmgren.

Han er sjef for det svenske grensepolitiet i region väst og har blant annet ansvar for grensestasjonen på Svinesund.

Denne uken har vært travel for politiet. Svært mange nordmenn har prøvd å krysse grensa – uten at de oppfyller de svenske kravene.

Det hele skyldes trolig en misforståelse.

Svenske helsemyndigheter kom tidligere denne uken med en anbefaling om å fjerne testkravet på grensa. De mener det holder med et gyldig koronapass.

Statsepidemiolog Anders Tegnell gjentok anbefalingen under en pressekonferanse torsdag.

Men endringen har ikke blitt vedtatt av den svenske regjeringen.

– Det er forskjell på vedtak og forslag. Foreløpig er det kun et forslag om å fjerne testplikten, dermed gjelder reglene om negativ test fortsatt, sier Holmgren.

Forvirrede nordmenn

Nordmenn og andre som vil krysse grensen inn til Sverige må altså fortsatt fremvise dokumentasjon på en negativ koronatest. Testen kan være maks 48 timer gammel.

– Det har kommet noen nordmenn til grensen og referert til ulike norske medier der det står at det holder med koronapass. Det stemmer jo ikke, sier grensepolitisjefen.

Svensk politi har fått mer å gjøre langs grensa. Forvirrede nordmenn oppfyller ikke kravene til innreise. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Politiet i Sverige mener norske medier står bak misforståelsen. Pressetjenesten sendte torsdag ut en presisering.

– Vi har oppfattet at det har spredt seg i norske medier at vi har besluttet å innføre koronapass som gyldig for innreise til Sverige igjen fra 12. januar. Det stemmer ikke, skriver pressesekretær Nadia Jaber.

Hun understreker at reglene er de samme frem til regjeringen eventuelt vedtar endringer.

NRK forklarer Innreiseregler til Norge og Sverige Bla videre Innreiseregler til Sverige: Alle utenlandske statsborgere over 12 år teste negativt for covid-19 før innreise til Sverige. Det gjelder selv om du er fullvaksinert.

For å komme inn til landet må man ha dokumentert negativ PCR/NAAT-test eller antigentest. Det er ikke nok å bruke selvtest.

Testen skal være utført innen 48 timer før ankomst til Sverige. Innreiseregler til Norge: Alle reisende skal som hovedregel ta en koronatest ved ankomst til landet. Dersom du uten rimelig grunn ikke vil la deg teste, kan du forlate landet frivillig eller bli straffet med bot.

Du må ta testen der du ankommer landet. Testen skal være antigen hurtigtest og du må vente på prøvesvar før du kan dra videre.

Dersom du tester positivt, må du ta PCR-test innen ett døgn etter ankomst.

Reisende som ikke kan dokumentere med verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, må i utgangspunktet i tillegg teste seg før avreise til Norge. Pendlere til Sverige: Personer som gjentatte ganger krysser grensen for å utføre arbeid eller studier i Sverige eller i en annen stat er untatt testpliken, så lenge man kan fremvise vaksinasjonsbevis eller sertifikat for negativt testresulta som er utført innen en uke før ankomst. Pendlere til Norge: Grensependlere som er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-sykdom har unntak fra testplikten, ved passering av grensen på grunn av arbeid eller skole. Fullvaksinerte grensependlere behøver ikke teste seg, men de må - som alle andre - fylle ut et skjema ved innreise til Norge. Forrige kort Neste kort

Man må vite reglene der man reiser

Svenskene skjerpet innreisereglene i romjulen. Testkravet trådte i kraft 28. desember.

Bare den første uka ble over 1500 personer nektet innreise og bortvist på Svinesund.

Lastebiler står i kø i retning Sverige på Svinesundbrua. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Grensepolitisjefen oppfordrer alle til å sette seg inn i reglene før grensepassering. De kan endres raskt.

– Det er mindre trafikk enn det pleier å være, men vi har fått utrolig mye mer arbeid etter disse uttalelsene. Derfor er det viktig for oss å kommunisere til Norge hvilke regler som gjelder nå, sier Holmgren.

– Min oppfordring til det norske folk er den samme som alltid: Uansett hvor du kommer fra må du vite hva som gjelder i dag, i dette øyeblikk. Du må vite hva som er reglene der du reiser.

De nåværende svenske innreisereglene gjelder i utgangspunktet til 31. januar 2022.