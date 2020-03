Det kommer frem i et rundskriv som Kriminalomsorgen sendte ut til landets regioner mandag formiddag, skriver VG.

Såkalt fremskutt løslatelse kan bli aktuelt dersom det anses som hensiktsmessig ut fra den aktuelle situasjonen. Dette gjelder både fengsel og friomsorg.

«Formålet er å minimere smitteutbrudd i fengslene blant innsatte og ansatte. (...) Straffegjennomføringsloven § 42 fjerde ledd hjemler fremskutt løslatelse dersom særlige grunner taler for det.», står det i rundskrivet, som er signert assisterende direktør Jan-Erik Sandlie og seniorrådgiver Eirik Braathen, ifølge avisen.

Ifølge rundskrivet kan innsatte med under 90 dager igjen å sone løslates 10 dager før de ellers ville blitt løslatt, mens innsatte med over 90 dager igjen av soningstiden kan løslates 20 dager tidligere.

Domfelte med dommer på 6 måneder eller mer kan løslates 30 dager før endt soning.

Påvist smitte hos to ansatte

Kriminalomsorgen opplyser på sine nettsider at det er påvist koronasmitte hos to ansatte. De to gikk direkte i karantene og har ikke hatt kontakt med andre ansatte eller innsatte. Det er foreløpig ikke påvist smitte hos noen innsatte.

Kriminalomsorgen opplyser videre at de følger situasjonen nøye og vurderer tiltak for å forhindre spredning av smitte fortløpende.

– Vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon. Derfor innfører KDI også en rekke beslutninger som påvirker vår virksomhet. Men vi ser det som helt nødvendig, i tråd med det nasjonale målet om å forhindre spredning av smitte, skriver de.