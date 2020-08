Frykter konkurser hvis de utenlandske skituristene uteblir

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Nå har jo næringsministeren gått ut og moderert den uttalelsen om at vi ikke skal se på dette som en krise, men det er klart at dette er en krise for mange. Man kan ikke si noe annet enn det.

Det sier generalsekretær i alpinanleggenes landsforening, Camilla Sylling Clausen, til NRK.

Camilla Sylling Clausen er generalsekretær i alpinanleggenes landsforening. Foto: Ola Matsson

Deres tall viser at på grunn av nedstengingen var tapet bare på salg av heiskort på 400 millioner kroner. Det er rundt en tredel av den årlige omsetningen av heiskort. Ifølge Sylling Clausen kan man gange tapstallet med 6–7 hvis man medregner andre virksomheter i alpinbasert reiseliv, som for eksempel overnatting, bespisning og skiskoler.

Avhengige av utenlandske turister

I Trysil kommer 80 prosent av omsetningen fra utlendinger, mens i Hemsedal er tallet 50 prosent.

Stefan Sjöstrand er administrerende direktør i Skistar, som driver anleggene i Hemsedal og Trysil. Han kan fortelle at selskapet totalt tapte 250 millioner kroner på nedstengingen tidligere i år.

Norefjell tapte 12 millioner kroner. I år er de helt avhengige av at de utenlandske skituristene får lov til å komme.

Marius Arnesen er daglig leder ved Norefjell skisenter. Foto: Morten W. Røkeberg / NRK

– Det er en stor del av omsetningen i januar, februar og mars. Frem til jul klarer vi oss veldig godt med de norske gjestene, men når turoperatørene begynner med gjester fra Danmark og Sverige er vi helt avhengige av det, sier daglig leder ved Norefjell skisenter, Marius Arnesen.

– Hvis ikke blir det tøft å drive, med veldig lite gjester i midtuka når det ikke er norske ferieuker, legger han til.

Påsken var svært forskjellig i skianlegget i Hemsedal i 2020 (t.h.), sammenlignet med 2019. Foto: Erik Johansen / Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Søker etter sesongarbeidere

Et annet problem for alpinanleggene kan bli mangelen på arbeidskraft.

– Både snøleggere, tråkkemaskinførere, skiskolelærere og heisvakter består jo av en stor andel utenlandske sesongarbeidere, sier Sylling Clausen.

– Der har vi jo karanteneregler og utfordringer knyttet til usikkerhet rundt drift. Om man for eksempel skal ta inn full bemanning.

Stefan Sjöstrand er administrerende direktør i Skistar. Foto: Skistar

Uten sesongarbeidere fra utlandet stopper mange av anleggene nærmest opp. Flere har allerede søkt etter arbeidskraft, men de aner ikke hvor mange de kan ta inn.

– Vi vurderer det slik at vi kan åpne vår virksomhet, og derfor har vi startet å rekruttere. Det blir en digital søknadsprosess, og vi regner med å kunne ansette like mange som tidligere år, sier Sjöstrand i Skistar.

I Trysil står utenlandske turister for 80 prosent av omsetningen. Foto: Alexander Nordby / NRK

Godt med søkere

Hos Norefjell skisenter har de fått godt med søkere allerede i første runde. Men hvor mange de trenger, vet de ikke før de vet om utenlandsturistene kommer.

– Hvis vi må stenge ned for sesongen, så vil det få samme konsekvens som alle andre steder tidligere i år. Da har man ikke noen jobb å tilby sesongarbeiderne videre, sier Arnesen.

– Vi får håpe vi ikke kommer dit.