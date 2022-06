– Når jeg ligger går det fint, men med en gang jeg reiser meg opp sliter jeg med pusten, sier 28-åringen.

Firmafesten i Sarpsborg på lørdag endte i en seng på Sykehuset Østfold. Der ligger han fremdeles.

28-åringen er fortsatt preget etter hendelsen og ønsker derfor å være anonym.

Han ble utsatt for grov vold inne på et toalett på et utested i byen. Minst tre personer slo ham ned, før de fortsatte å sparke og slå ham mens han lå nede.

Selv husker han bare det første slaget, som skal ha vært helt uprovosert.

– Etter det husker jeg ingenting.

Lørdag ble det for første gang arrangert pride i Sarpsborg. 28-åringen hadde et regnbuebånd rundt armen da han ble slått ned.

– Ropte «jævla homoer»

NRK har vært i kontakt med et vitne til voldsepisoden på toalettet. Han sto inne i en bås da han plutselig hørte rop og smelling.

Da han kom ut fant han 28-åringen liggende nær bevisstløs på gulvet. De to kjenner ikke hverandre.

– Han lå på ryggen og hadde blod i munnen.

28-åringen er redd etter hendelsen. Foto: Håkon Hov Martinsen/NRK

Da han sjekket om mannen hadde puls, kom de tre gjerningspersonene tilbake. De ropte flere homofobiske skjellsord og fortsatte å sparke 28-åringen.

– De ropte «jævla homoer» og «dere kan knulle hverandre i ræva». Da ble jeg redd og tenkte at jeg var nestemann. Da løp jeg ut, beskriver vitnet, som var ikledd genser med regnbuemønster.

Også vitnet vurderer å anmelde hendelsen.

Indre blødninger og punktert lunge

Politiet kom raskt til stedet og 28-åringen ble fraktet til akuttmottaket. Deretter ble han sendt hjem.

Men samboeren hans forsto raskt at ikke alt var som det skulle. De oppsøkte selv Sykehuset Østfold senere søndag morgen.

Da fikk han påvist indre blødninger og en punktert lunge. Han har allerede blitt operert.

– Jeg er så sint, det er helt tragisk, sier samboeren.

28-åringen er innlagt på Sykehuset Østfold. Foto: Heidi Gomnæs

Hun opplevde situasjonen som et mareritt. Sammen har paret to små barn.

– Nå håper jeg bare at barna våre får igjen faren sin i god behold.

28-åringen ble avhørt av politiet på sykehuset mandag.

Har startet etterforskning

Han håper politiet vil prioritere saken og at gjerningspersonene blir tatt.

– For politiet var det et litt uklart hendelsesforløp på stedet. Det var mange mennesker og litt kaotiske forhold, sier seksjonsleder for etterforskning, Daniel Holm.

Politiet i Sarpsborg har nå startet etterforskning.

– Hatkriminalitet er generelt på blokka vår i forbindelser med voldshendelser, men jeg har ikke per nå noe informasjon om det er et motiv i denne saken. Men vi vil selvfølgelig ha det med oss i etterforskningen som nå står foran oss, sier Holm.

28-åringen vil ikke spekulere i hvorfor han ble slått ned, men mener det er viktig at alle kan kle seg som de vil og være hvem de vil.

– Alle mennesker er like mye verdt. Hvis et pride-armbånd er grunnen ... Jeg blir bare lei meg. Jeg fatter det ikke, sier han.