Politiet har stengt all ferdsel over Hønefoss bru fram til søndag, på grunn av den uavklarte situasjonen.

Et transportbånd av metall har blitt skadet i uværet, og ligger på vippen. Frykten er at det skal løsne og gå nedover den flomstore elven.

– Et transportbånd ligger og vipper på utsiden av fabrikken og er såpass tungt at hvis det faller nedover elveleiet, vil det etter all sannsynlighet skade brukonstruksjonen. Derfor har vi valgt å evakuere brua, sier operasjonsleder Tommy Eriksen til Ringerikes Blad.

Politiet og brannvesenet frykter for brua om disse delene løsner. Foto: Ole Edvin Tangen

Vanskelig arbeid

Brannvesenet har forsøkt å sikre transportbåndet, og frykter det vil løsne dersom de kapper det. De har krevende arbeidsforhold, får NRK opplyst av politi på stedet.

– Vi tror at det kan skje noe når som helst, slik det ser ut nå. Men vi vet jo ikke. Vi følger godt med, sier Eriksen.

Det er et transportbånd som er i ferd med å løsne. Brannvesenet sliter med å få kontroll på det og frykter det faller om de kapper fra det.

Vekta på transportbåndet og deler som eventuelt løsner, vil trolig være på flere tonn.

Det er et transportbånd på over 100 meter.

Hønefoss bru ble stengt fredag kveld, og kommer til å være det fram til søndag. Foto: Rahand Bazaz / NRK

2000 evakuert i Hønefoss

Det skal allerede være utfordringer rundt konstruksjonen som har blitt gravd ut av de enorme vannmassene.

Det er ventet at vannføringen gjennom Hønefoss vil holde seg på et høyt nivå gjennom helga.

Faren for erosjon og ras er stor.

Nær 2000 innbyggere er evakuert fra hjemmene sine i Hønefoss. Kommunen gjør nå fortløpende vurderinger om nye områder skal evakueres.