– Det er ikke et alternativt at vi skal gi flyktningene beskjed om at de ikke får lov til å krysse grensen til Norge. Vi har ingen «plan B», sier Jørn Kvist.

Han er sjef for Fyllingsdalen teater. Barneteateret har sendt to busser til den ukrainske grensen i Polen.

Her skal de etter planen plukke opp 100 navngitte flyktninger og ta dem med til Norge.

Alle flyktningene har en tilknytning til Vestlandet. Men ikke alle har fått med seg biometriske pass på flukt fra krigen.

– Vi har ukrainske kollegaer, og vi vet at disse passene er det få som har, det er forbeholdt en liten, rik elite i Ukraina, sier Kvist.

Hele reisen er planlagt i detalj. Men nå frykter han at de må sette igjen de papirløse på fergekaia i Hirtshals i Danmark.

Flyktninger uten pass kan søke beskyttelse i Norge ved å oppsøke politiet etter å ha krysset grensen. Men de som frakter dem kan etter norsk lov bli siktet for menneskesmugling.

Vil vurdere hver enkelt sak

Ifølge reiseplanen skal de krysse grensen til Norge via sjøveien på onsdag. Men det er slett ikke sikkert de får med seg alle flyktningene om bord på fergen.

– Beskjeden fra Fjord Line er at de må forholde seg til UDI, og kan derfor ikke ta imot passasjeren uten biologisk pass. At en ferge skal være siste hinder, det gir ingen mening, sier Kvist.

Fjord Line har så langt ikke nektet noen flyktninger ombordstigning. Men ifølge fergeselskapet slipper ikke flyktninger uten biometrisk pass inn på skipet.

– Fjord Line forholder seg til enhver tid de gjeldende regler fra UDI, sier Brian Thorsted Hansen i Fjord Line til NRK.

Opp mot 1,5 millioner mennesker har til nå flyktet fra krigen i Ukraina. Disse krysset grensen til Polen på fredag. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Flere nordmenn har allerede hentet mange ukrainske flyktninger. UDI har så langt registrert 700 asylsøkere.

Politidirektoratet sier de vurderer hver enkelt sak, dersom noen frakter flyktninger fra Ukraina uten gyldige id-papirer inn i Norge.

– Om det vil bli iverksatt etterforskning og eventuelt gitt en straffereaksjon, vil bero på en konkret vurdering i den enkelte sak, der den aktuelle bistandshandlingens karakter og relasjonen mellom den som bistår og den som flykter vil kunne ha betydning for vurderingen, sier stabssjef Lars Aune.

Politiet har per nå ingen indikasjon på at noen har fraktet flyktninger ulovlig over grensa.

– Men politiet følger, som alltid, situasjonen og vil iverksette tiltak ved behov.

Straffet for å transportere syriske flyktninger

Seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) sier at det er fantastisk å se engasjementet for å hjelpe ukrainske flyktninger.

– Dette engasjementet er bare å ta av seg hatten for. Ikke minst at man reiser inn i Ukraina og får personer som har behov for bistand til å komme ut, er jo ett fantastisk engasjement.

Jon Ole Martinsen i Noas mener engasjementet for å hjelpe ukrainske flyktninger er fantastisk. Foto: ANDREA KLUGE / NRK

Temaet ble diskutert i Dagsnytt 18. Der advarte han mot en bestemmelse i utlendingsloven. Den sier at dersom man bistår noen å reise ulovlig til Norge, kan man straffes inntil tre års fengsel.

– Det er en teoretisk mulighet for å bli straffet. For det er også andre unntak der man ikke kan bli straffet for å gi bistand til personer i en slik situasjon, sier Martinsen.

– Men, vi ser jo fra da syrere som ble hjulpet til Norge, at ikke et ubetydelig antall personer ble straffet for å hjelpe da også nær familie for å komme til Norge.

– Dumt å stoppes av tåpelig regel

De to bussene, og en semitrailer med 33 paller med livsviktig mat og utstyr fra Bergen, nærmer seg nå den ukrainske grensen i Polen.

Mannskapet består av sjåfører, leger og tolk.

– Vi er forberedt på det meste, og har planlagt for alle verste scenarioer, sier Kvist.

Nå håper han at reglene blir endret før onsdag, slik at de ikke må sette igjen noen i Danmark.

– En ting er vårt initiativ og at det er bra, men det handler vel så mye om alle andre som ønsker å hjelpe. Det er dumt at dette skal stoppes som følge av en tåpelig regel.