Fryktar nye ras i Hallingdal: – Me er klare til å evakuere

– Me er klare til å evakuere viss det skulle skje noko, seier Tore Haraldset.

Nesbyen-ordføraren (Bygdelista) er bekymra for styrtregnet som er meldt over Austlandet tysdag.

Arnegårdslia, langs riksveg 7 i kommunen hans, er eit rasutsett område.

– Frykta er at det skal komme ras der det er bustader, seier han.

Haraldset seier dei er førebudde, og har fått Røde Kors med på laget.

– Me har ikkje evakuert nokon endå, men det ser vi på utover dagen, seier han.

Varsel for delar av Innlandet og Viken er oppgradert til oransje nivå for tysdag. Foto: Varsom.no

20–30 millimeter regn i timen

Ifølgje Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) aukar styrtregn faren for jordskred, samtidig som det forlengjer flaumen.

Farevarselet for flaum- og skred er no på oransje, det nest høgaste nivået, for delar av Innlandet og Viken.

Videoen viser jordras over Fv50 i Hol. Du trenger javascript for å se video. Videoen viser jordras over Fv50 i Hol. Video: Arild Tvedt

– Me veit ikkje heilt akkurat kvar dei dukkar opp i rom og tid, men potensialet er stort for at det kan dukke opp nokre kraftige byer utover dagen i dag, seier meteorolog Martin Granerød.

Han seier det kan regne opp mot 20–30 millimeter i timen.

– Det ser ut til å bli gradvis minkande nedbørsaktivitet i løpet av kveldstimane. Så startar det med forholdsvis roleg vêr i løpet av morgondagen, seier Granerød.

Meteorolog Martin Granerød seier dei endå ikkje veit om det blir meir styrtregn onsdag. Foto: Kamilla Pedersen/MET

Sende ut SMS-varsel

Hol kommune sende tysdag morgon ut ei tekstmelding til alle innbyggjarane sine der dei ber alle om å utvise varsemd på vegar, i terreng og langs vassdrag.

– Me har fått inn ein del meldingar om at folk er bekymra. Difor valde me å gå ut med ein slik beskjed, seier varaordførar Hanne Birgitte Lindbak Haatuft (H).

I tillegg ber dei folk om å ringje politiet dersom dei oppdagar nye skred, sjølv om det ikkje er nokon fare for flaumskred i områda slik det var for ei veke sidan.

– Det kan endre seg, så me følgjer med, seier ho.

Dette biletet vart teke medan fotografen stod fast mellom to ras i Ål sist veke. Foto: Jon Emil Hauge / Privat

Får vondt i magen når det regnar

I Ål kommune gjekk det fleire jordskred i samband med ekstremvêret «Hans».

Tre hus vart tekne av skred, og mange innbyggjarar vart evakuerte.

Heldigvis ser ikkje det kommande styrtregnet ut til å utløyse fleire skred, fortel ordførar Solveig Vestenfor.

– Det er vurdert som at det er liten rasfare no, og at det ikkje er nokon grunn til å evakuere på nytt her, seier ho.

Ordførar Solveig Vestenfor i Ål stoler på fagfolka når dei seier at det vil vere trygt i Ål under styrtregnet. Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK

Ordføraren fortel at ho likevel får litt vondt i magen når ho høyrer at det regnar på taket.

– Det var tøffe rundar sist veke. Mange kjenner på frykt, seier Vestenfor.

