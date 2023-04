Frigir navn etter drukningsulykke i Sarpsborg

Det var Kristina Aasland som omkom etter drukningsulykken i Sarpsborg skjærtorsdag. Navnet frigis i samråd med de pårørende.

37-åringen ble meldt savnet da hun ikke returnerte fra en tur med hunden sin. Hun hadde en avtale med familien samme dag.

Politiets hovedhypotese er at Aasland tok seg ut på et islagt vann i et forsøk på å redde hunden sin. Det var ingen vitner til hendelsen.

– Dette fremstår som en tragisk ulykke, sier krimsjef Daniel Holm i Sarpsborg-politiet.

Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Stor leteaksjon

Det ble satt i gang en stor leteaksjon med bistand fra redningshelikopter, hundepatrulje og frivillige letemannskaper torsdag ettermiddag.

Aasland ble lokalisert ved hjelp av helikopter. Hun ble fraktet til sykehus, men livet stod ikke til å redde.

37-åringen er sendt til obduksjon og politiet venter nå på resultatet av den.

– Vi vil vente på resultatet av obduksjonsrapporten før vi vurderer om vi skal gjøre noen ytterligere etterforskning, sier Holm.

– Dypt tragisk

Aasland og hunden ble funnet i et vann ved et grustak i nærheten av det populære turområdet Kalnesskogen på Grålum.

Sarpsborg kommune har hatt en kriseteam tilgjengelig for kvinnens pårørende.

– Det er en dypt tragisk hendelse, og mine tanker går til den omkomne og dens nærmeste, sa ordfører i Sarpsborg Sindre Martinsen-Evje til NRK dagen etter ulykken.