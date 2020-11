Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har fått flere nå med ukjent smittevei, det er flere som er i den kategorien. Og det Fredrikstad kommune nå kommer til å gjøre er å sette rødt nivå i videregående skoler og ungdomsskoler fra og med tirsdag, sier ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap).

At skolene får rødt nivå betyr at det blir strengere regler for hvor mange som kan være i en kohort. Det blir også enda strengere regler for renhold og oppdeling av grupper.

Fredrikstad kommune hasteinnkalte i kveld til pressekonferanse. Kommunen anbefaler også at breddeidrett og fritidsaktiviteter for de over tolv år settes på vent fra lørdag 21. november til 4. desember.

– Det er sånn at vi dessverre også ser oss nødt til å stenge ned eller anbefale sterkt at man ikke går på fritidsaktiviteter. Og det vil jo da gjelde breddeidretten, men det gjelder da ikke de minste barna, men fra tolv år og oppover.

30 prosent av de nye smittetilfellene i kommunen har ukjent smittevei. Kommunen har ikke lenger full oversikt over hvor smitten stammer fra.

– Det er en mer alvorlig situasjon enn det vi har hatt til nå. Det er en forutsetning for å kunne håndtere en pandemi at vi klarer å spore smitten og at vi klarer å ramme inn utbrudd å slå ned, sier Nygård.

Han sier det er en større risiko for et større utbrudd i byen.

Smitten kan være spredd til mange flere

– Nå vil vi at all fritidsaktivitet for personer over tolv år tar en pause på to uker, rett og slett for å hindre kryss og tvers smitte, spesielt fra de smittekildene som nå er ukjent, sier kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen.

Hun sier videre at kommunen de siste dagene har fått høre flere historier om at folk har gått med smitte i en drøy uke før de har holdt seg hjemme og fått testet seg.

UKJENTE SMITTEKILDER: Kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen sier de ikke lenger har god oversikt over smitteveier. Foto: Magnus Brenna-Lund / NRK

Dette gjelder spesielt flere unge mennesker med milde og til dels forbigående symptomer.

– Dette gjør at vi er en situasjon hvor vi ikke lenger kan si at vi har god oversikt. Vi har flere som kan ha plukket opp en smitte som vi ikke vet om, og den kan allerede være spredd videre til enda mange flere, sier Lund Danielsen.

Flere smitteutbrudd de siste ukene

De siste ukene har over 300 personer fått påvist koronavirus i Østfold-byen. Det har vært smitteutbrudd i tre klynger.

Gudeberg skole ble stengt, etter at det ble påvist flere smittetilfeller. I tillegg har det vært smitteutbrudd i en idrettsforening og i forbindelse med kondolansebesøk i det somaliske miljøet i byen.

Antallet smittetilfeller gikk litt ned, før det torsdag ble påvist 23 smittetilfeller. Kommunen jobbet utover kvelden med smittesporing.