Skal du kjøre raskere enn 50 knop må du snart ha nytt bevis

En RIB med to store motorer kommer kjørende mot brygga på Lysaker. Tobias Mihelin (19) venter på å bli plukket opp av båten som kommer mot han.

Han er glad i fart på sjøen, både med båt og vannskuter. Tobias har hatt båtførerprøven siden like etter han fylte 16.

– Det har vært mye moro på sjøen.

Men snart vil det skje en endring for Tobias og flere tusen andre, ifølge Redningsselskapet.

Fra 1. juni neste år må du ha et høyhastighetsbevis for å kjøre en slik båt. Uansett om du har båtførerprøven eller ikke. Tobias er en av dem som ofte er oppe i 50 knop. Det tilsvarer 92,6 kilometer i timen.

Tobias har delte meninger om beviset. Han er for at de på sjøen som ikke har båtførerprøven fra før også trenger et høyhastighetsbevis.

– Det er jo greit at folk tar det, men noen kunne sluppet synes jeg.

De siste årene har det blitt flere raske båter på sjøen. I dag trenger man ikke engang å ha vært i en båt for å ta båtførerprøven.

I tillegg slipper de som er født før 1980 å ha beviset.

– Jeg synes de som har hatt båtførerprøven i hvert fall to år kunne sluppet.

Men han er ikke sikker på om beviset er nødvendig for han.

NRK forklarer Hva er høyhastighetsbeviset? Bla videre Alle som skal føre fritidsbåt (inkludert vannskuter) som kan oppnå en hastighet på 50 knop eller mer, må ta høyhastighetsbevis. 50 knop tilsvarer 92,6 km/t. Fristen for å ta høyhastighetsbevis er 1. juni 2023. Dette er uavhengig av om du for eksempel har båtførerbevis eller fritidsskippersertifikat fra før. Høyhastighetskurs består av en teoretisk del, en praktisk del og en teoretisk prøve. Høyhastighetsbeviset i seg selv gir ikke rettigheter til å føre fritidsbåt, dette fordi høyhastighetskurset ikke vil gi grunnleggende opplæring i det å føre fritidsbåt. Forrige kort Neste kort

Får mange spørsmål om beviset

Føreren av RIB-en er Pål Virik Nilsen. Tidligere verdensmester i racerbåt, og ekspert på høyhastighet i Redningsselskapet.

De har den siste tiden fått inn mange spørsmål om det nye beviset.

– Hvis du skal låne båten til faren din, eller vannscooteren til kameraten din, så trenger du beviset, forklarer han.

Nilsen mener fartsgrensa som er satt er bra.

– Det skjer noe med de fleste båter, skrog og vannscootere når de passerer 50 knop. Det er fort på vannet.

Pål Virik Nilsen er fagansvarlig for fritidsbåter i Redningsselskapet. Foto: Johanna Hauge / NRK Foto: Johanna Hauge / NRK

Må være 18 for å ta beviset

Et godt stykke ute i Oslofjorden drar verdensmesteren opp farten på den store gummibåten.

– Nå skal vi se hvor fort 50 knop er.

Tobias blir ikke skremt.

– Det er derfor jeg har gått til anskaffelse av en vannscooter. For å kunne kjøre unna litt. Den gjør 120 kilometer i timen, så det er moro det.

Men den største endringen som kommer med det nye høyhastighetsbeviset er Tobias enig i. Til neste år blir det 18-års grense for å kjøre over 50 knop.

– Det er nok greit. Når du har bikka 18 begynner du å tenke litt mer. Litt mer på konsekvenser og hva som kan skje, sier Tobias.

Tobias har hatt båtførerprøven i tre år. Han er ofte oppe i 50 knop med vannscooter. Foto: Johanna Hauge / NRK Foto: Johanna Hauge / NRK

Kan bli litt kaos hvis alle venter

Kursene til høyhastighetsbeviset starter opp i slutten av juni.

Og redningsselskapet mener det kan være lurt å ikke vente for lenge.

– Det bør ikke bli kø hvis folk er litt flinke til å komme i gang allerede til sommeren og høsten, sier han.

Kurset består av en teoretisk del, en praktisk del og en teoretisk prøve.

– Hvis alle venter til mai 2023, vil det selvfølgelig bli litt kaos. Men nå har man nesten ett år på seg til å gjøre det, sier Nilsen.

Tobias mener han ikke hadde kjørt i over 50 knop om han ikke hadde vært trygg på sjøen. Foto: Johanna Hauge / NRK

Alle vil få det tryggere

Tilbake på land er Tobias fortsatt ikke overbevist.

– Jeg skjønner at de som ikke har vært borti det før trenger det. Men de båtvante som har kjørt før vet jo hva det er. Du må føle deg sikker for å kjøre i en såpass høy hastighet, mener Tobias.

Til nå har Redningsselskapet fått mange positive tilbakemeldinger på høyhastighetsbeviset.

Mange kunne ønske at fartsgrensa var lavere. Men noen av tilbakemeldingene er også negative.

Virik Nilsen mener mange har litt å lære. Kurset handler om holdninger.

– Jeg mener det er positivt at du kan lære litt rundt det å handle båten din. Alle andre vil få det tryggere da, og det er jo en vinn-vinn for alle.