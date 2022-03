Knut Bry har tilbrakt to netter i varetekt hos den greske kystvakten, og skulle fredag fremstilles for høring i retten.

– Vi ba om å få utsatt høringen til mandag, slik at vi får mer tid til å forberede hans forsvar og få oversendt noen dokumenter fra Norge, sier Brys advokat, Haris Petsikos, til NRK.

Haris Petsikos ba om å få utsatt høringen til mandag. Foto: Privat

Det var VG som omtalte saken først.

Petsikos vil ikke si hva slags dokumenter de venter på, men etter det NRK kjenner til skal de være med på å dokumentere at Bry rent inntektsmessig ikke har behov for å drive spionasje.

– Anklagen om spionasje er alvorlig. Men fra dokumentet som er klargjort mot Bry, er det i min mening ingenting som underbygger anklagene mot ham, sier Petsikos.

Forsvareren sier han ikke tror saken vil nå rettssystemet i Hellas. Men skulle den gjøre det, risikerer Bry en minstetid på fem år i fengsel.

Petsikos sier at Knut Bry har det bra i varetekt, forholdene tatt i betraktning.

– Han forstår ikke hvorfor han er anklaget for dette. Han sier at han ikke har gjort noe ulovlig, eller hatt noen intensjon om å gjøre noe ulovlig i Hellas. Han venter tålmodig og tror at alle anklagene vil forsvinne, sier Petsikos.

UD bekrefter overfor NRK fredag ettermiddag at de bistår konsulært i saken, men at de ikke kan gå ytterligere inn på detaljer.

Reagerte med vantro

På Ål i Hallingdal sitter Knut Brys fetter, Ole Johannes Brye. Til NRK forteller han at han reagerte med vantro da han torsdag kveld fikk høre om pågripelsen.

– Det er jo ikke noe jeg kan forbinde Knut med. Det var veldig overraskende og sjokkerende at det hadde skjedd, sier Brye.

Brye sier fetteren er svært opptatt av problematikken rundt flyktninger, og at han var i kontakt med han for en knapp uke siden.

– Vi utvekslet en del bilder og skrev mange linjer. Det ble ingen prat på telefonen, men det er veldig ofte at man kan formidle ting via en melding. Det hørtes ut som om ting var veldig bra, sier Brye og legger til:

– Det kom som sagt veldig overraskende det at Knut ble arrestert. Det er en jo en helt ny greie. Jeg har vel aldri tenkt tanken noen gang.

Ole Johannes Brye sier han er bekymret for Knut Bry, men at han også er optimistisk på fetterens vegne. Foto: Caroline Utti / NRK

Han liker ikke tanken på at fetteren blir sittende i varetekt over helgen:

– Jeg tror ikke det er så veldig kjekt for Knut. Han føler seg veldig låst. Jeg kan tenke meg at det er mye som svirrer rundt i hodet på Knut akkurat nå. Jeg håper han kommer ut så fort som mulig, forteller Brye.

Er bekymret

– Det er en veldig alvorlig situasjon. Det sier Efi Latsoud, som er kollega av Knut Bry i Lesvos Solidarity til NRK.

– Det er lite bevis mot han, nesten ingenting. Likevel er det Kystvakten som anklager han for dette, så vi vet ikke hvordan det går, sier hun.

Latsoud var torsdag med på rettsmøtet sammen med Knut Bry sin advokat Haris Petsikos.

Skjermdump tatt fra Instagram 18.3.22 kl. 10.42. Knut Bry delte dette bildet på sin Instagram-konto få dager før pågripelsen. Foto: Knut Bry / Skjermdump Instagram

Organisasjonen Solidarity Lesvos la torsdag ut informasjon på sine sosiale medier om at norske Knut Bry er arrestert, anklaget for spionasje.

Jobber frivillig

Knut Bry har i flere år vært engasjert i hjelpearbeidet for flyktninger i Hellas. Han har blant annet vært tilknyttet organisasjonen Lesvos Solidarity, hvor han har bidratt med levering av mat, drikke og klær til flyktninger.

Ifølge advokaten ble Bry pågrepet i Mytilene, den største byen på Lesvos, da han var ute og fotograferte.

Bakgrunnen for pågripelsen, som ble utført av den greske kystvakten, skal være at han fotograferte noen militære fartøy.

Hjelpeorganisasjonen Solidarity Lesvos har lagt ut dette bildet på sosiale medier. Ifølge VG er bildet tatt av en kollega i hjelpeorganisasjonen da hun møtte Knut Bry i varetektsfengsel torsdag. Foto: Solidarity Lesvos

– Uforståelig

Bry har siden 2008 samarbeidet med Universitet i Agder (UiA) om å bedre forholdene for flyktningene.

– Arrestasjonen er uforståelig for oss i UiA, sier kommunikasjonsdirektør ved UIA, Øivind Dagsvik Eskedal.

Han bekrefter at Bry er på Lesvos og tar bilder til en ny bok.

– Vi følger situasjonen tett og er sjokkerte over det som har skjedd, sier Eskedal.

Organisasjonen Human Rights Watch har tidligere omtalt forholdene på Lesvos.

Human Rights Watch mener greske myndigheter oppretter politietterforskning mot utenlandske statsborgere og frivillige organisasjoner for å trakassere og skremme grupper som undersøker overgrep mot migranter ved Hellas' grenser.

Hellas' regjering har avvist disse anklagene.