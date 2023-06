– Dette synes jeg ikke noe om.

Søndag ettermiddag ble mannen nakenvisitert av politiet på et toalett på Fredrikstad stadion. Mannen i 20-årene ble mistenkt for ha på seg pyroteknikk.

Mannen hevder politiet ba ham kle seg naken for å bli visitert. Nå anmelder han politiet.

– Jeg synes helt seriøst at supportere ikke skal bli behandlet sånn. For min del handler det mye om hvordan supportere blir behandlet. Derfor anmelder jeg.

Mannen fra Kristiansand skal også ha blitt anmeldt av politiet for å ha truet sikkerheten under fotballkampen mellom Fredrikstad og Start.

– Jeg skjønner ikke grunnlaget for at jeg blir anmeldt. Jeg hadde ikke på meg pyroteknikk og jeg ga heller ikke politiet motstand, så jeg skjønner ingenting, sier mannen i 20-årene.

Fotballsupporter nakenvisitert under fotballkamp. Supporteren reagerer på politiets maktbruk. Du trenger javascript for å se video. Fotballsupporter nakenvisitert under fotballkamp. Supporteren reagerer på politiets maktbruk.

Saken vurderes av politijurister

Politiet i Fredrikstad vil ikke kommentere saken, men bekrefter at politijurister nå vil vurdere om politibetjenten gikk for langt i å nakenvisitere mannen.

– Siden denne ligger til vurdering hos juristene våre og det ikke er samlet inn alt relevant bakgrunnsinformasjon rundt det, så kan jeg ikke kommentere det, sier politistasjonssjef Ivar Prestbakken.

Han vet ikke hvor lang tid deres egne jurister vil bruke.

– Det tar den tiden det tar, sier Prestbakken.

Norsk supporterallianse reagerer sterkt på politiets håndtering av saken.

– Det er totalt uakseptabelt at norske supportere blir nakenvisitert på fotballkamper. Det er gode grunner til å sette spørsmålstegn ved lovligheten i dette tilfelle, sier talsperson Ole Kristian Sandvik.

Forventer beklagelse

Fredrikstads supportergruppe Plankehaugen har sendt sine synspunkter til både hjemmelaget og Norsk supporterallianse. De tar avstand fra politiets håndtering.

Fredrikstad Fotballklubb har sendt ut en pressemelding der de beklager at det oppstod trøbbel og kaos under kampen.

– Vi ser svært alvorlig på hendelsene, og vil sammen med politiet og IK Start gjennomgå og evaluere hendelsene grundig, er noe av det som står i meldingen.

Start-supportere rasende på politiet etter kampslutt i Fredrikstad. Den aktuelle supporteren som ble nakenvisitert står blant dem her. Foto: Rahand Bazaz / NRK

På Twitter er en rekke supportere i harnisk for Fredrikstads håndtering av situasjonen. Norsk supporterallianse mener alle steiner må snus.

– Hadde jeg vært arrangør, så hadde jeg følt på et stort nederlag om politiet hadde nakenvisitert noen på mitt arrangement.

Start-supporteren i 20-årene har ikke hørt fra noen i Fredrikstad-klubben siden søndag.

– Jeg forventer at noen tar kontakt med meg og sier beklager. Det er flere enkeltsupportere i Plankehaugen som har beklaget på vegne av klubben. Men det er det.

Daglig leder i Fredrikstad har ikke svart på NRKs gjentatte henvendelser.

Etter at saken ble publisert tirsdag har arrangementsjef i Fredrikstad Fotball Klubb kontaktet NRK. Han sier at årsaken til at de ikke har ønsket å uttale seg er fordi saken blir vurdert av politiet.

Men han sier likevel at de ikke ønsker at slike hendelser skal oppstå.

– På generelt grunnlag ønsker vi ikke at det skal være nakenvisitasjon av besøkende på Fredrikstad Stadion, sier Ole Martin Feet.