Søndag ettermiddag skulle det vært fotballfest på Klemetsrud syd i Oslo.

Kvartfinalekamp i Oslomesterskapet i fotball for menn.

Klemetsrud skulle ta imot Holmlia. Slik ble det ikke.

Torsdag fikk klubbene en melding fra NFF Oslo.

Kampen ble flyttet ut av byen, til Strømmen, av sikkerhetshensyn.

– Jeg ble sjokkert da kretsen valgte å flytte kampen til Strømmen stadion, sier Aram Meradi i Holmlia sportsklubb.

Politiet har fått informasjon

NFF Oslos beslutning om å flytte kampen kom etter anbefaling fra Oslo-politiet.

– Vi ble kontaktet av politiet med en sterk anmodning om å flytte kampen til en nøytral arena. Det er ikke normalt at politiet ber oss om det, tvert imot, sier daglig leder i NFF Oslo Tore Jarle Bråteng.

Det vanlige er at politiet og lagene sammen gjør forberedelser for at kampene kan bli gjennomført som planlagt, ifølge Bråteng.

Men i dette tilfellet var anmodningen fra politiet så sterk at NFF valgte å flytte kampen.

John Roger Lund i Enhet øst i Oslo-politiet sier at det selvsagt er leit å gi en slik anbefaling.

John Roger Lund er leder for Enhet øst i Oslo-politiet. Foto: NRK

– Vi har anbefalt NFF å flytte kampen til en annen arena fordi vi mener det er fare for konflikter og voldshendelser i samband med arrangementet, sier han til NRK.

Oslo-politiet mener at gjennomføring av kampen på en annen arena vil kunne redusere risikoen for uønskede hendelser.

– Det kommer på bakgrunn av informasjon politiet har fått i forkant av kampen, samt historikk og tidligere konflikter mellom miljø og enkeltpersoner knyttet til Holmlia og Mortensrud/Klemetsrud, sier Lund.

Veldig trist

Aram Meradi i Holmlia Sportsklubb sier han har forståelse for avgjørelsen.

Men samtidig mener han det er veldig trist at de skal stoppe et arrangement som er mer til vinning for lokalsamfunnet.

Aram Meradi er administrativ leder i Holmlia sportsklubb. Foto: Privat

– At noen har ondt blod med hverandre burde ikke være nok til å stoppe at vi skal klare å lage en folkefest der, og muligens knytte sterkere bånd til hverandre som naboer.

Meradi mener politiet heller burde vært synlig til stede på kampen for å hindre uønskede situasjoner.

– Det tror jeg hadde vært mer enn nok til at alt hadde gått inn i trygge rammer.

John Roger Lund i Oslo-politiet forstår at lagene er skuffet. Han presiserer at informasjonen ikke er knyttet til selve spillerne eller trenerne på lagene.

Meradi er glad for å høre dette, men mener det er klubbene som får svi.

– Jeg synes de ødelegger mer for klubbene enn de eventuell kriminelle som skulle finne på noen ugjerninger.

Holmlia vant på «walkover»

Før kampen skulle spilles på Strømmen søndag, var det klart at den ikke ble noe av.

Klemetsrud hadde ikke nok spillere til å stille lag.

– Av forståelige grunner har dette skapt stor irritasjon i begge lags spillergrupper. Det er synd at en sånn storkamp i et lokalt perspektiv blir rasert, sier assisterende sportslig leder i Klemetsrud, Håvard Lunde til Dagbladet.

Resultatet ble at Holmlia ble tilkjent en 3-0-seier i oppgjøret.

Dermed går klubben videre til semifinalen i Oslomesterskapet i fotball.

NFF skal se på saken på mandag

Aram Meradi i Holmlia Sportsklubb har følgende bønn til NFF Oslo:

– Jeg mener vi burde få mulighet til å få omkamp og la oss vise samfunnet at det faktisk går an å ha en folkefest her uten at det skal være noe stigmatisering og at det automatisk skal signalisere at det er ugjerninger under fotballkamper.

Tore Jarle Bråteng i NFF Oslo sier at han ikke kan svare på om det blir omkamp før saken er vurdert.

– Nå står vi i en stiuasjon hvor kampen ikke har blitt spilt, og det skal behandles på kretskontoret på mandag, sier Bråteng til NRK.