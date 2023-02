Anna (23) vurderer å flytte til Sverige på grunn av økte priser i Norge

– Vi vurderer å flytte til Sverige. Det er litt skremmende for oss som er unge at ting har blitt så dyrt, sier Anna Møklegård.

Hun og tvillingsøsteren Trine bor i Fredrikstad. De har sett seg lei av høye matvarepriser i Norge. Onsdag økte flere butikker nok en gang prisene.

En kartlegging NRK har gjennomført viser at Coop Extra i snitt har satt opp varene med 10 prosent, mens Rema 100 har i snitt økt prisene med 8 prosent.

23-åringene var klar over den varslede prisøkningen og valgte derfor å ta turen over svenskegrensa for å gjøre storhandelen onsdag.

– Det er mye bedre utvalg i Sverige. Hvis vi handler en middag i Norge, kan prislappen fort ende på 400–500 kroner, sier Trine.

– Vi kom inn på tanken på å flytte til Sverige fordi broren vår gjorde det, både på grunn av bedre boliglån og priser generelt. Alt er mer gunstig i Sverige. Det er virkelig noe vi vurderer nå, legger Anna til.

Prisforskjell i Sverige og Norge

NRK har sammenlignet prisene på et utvalg dagligvarer i Norge og Sverige. Enkelte varer sparer du spesielt mye på å kjøpe på svensk side av grensa.

Den billigste kiloprisen NRK har funnet hos de store kjedene på karbonadedeig i Norge, er 175 kroner hos Kiwi. På Maximat på Svinesund er prisen 115 kroner.

Du sparer en hundrelapp på å legge handleturen til Sverige, dersom du kjøper én av hver av varene i tabellen under.

Dette koster en handlekurv med følgende varer:

967 kroner – Coop Extra

956 kroner – Rema 1000

839 kroner – Kiwi

736 kroner – Maximat (Sverige)

Prisforskjell på matvarer i Sverige og Norge (norske kroner) Matvarer Svensk alternativ Maximat (Sverige) Coop Kiwi Rema Tørkerull 4 pack billigste Xtra hushåll 4 pack 31.1 39.9 31.4 36.5 Karbonadedeig, kilopris billigste type - 115,5 195.8 174.8 194.8 Kjøttdeig, kilopris billigste type - 96,26 166,3 137,3 137,3 Gilde stjernebacon 140gram Kreatina bacon 3x140 gram (pris pr. 140 gram) 14.4 37.9 27.8 34.9 4 pack pepsi max 1,5 liter - 48.1 64.9 64.9 64.9 Coca Cola 1,5 liter - 19.8 31.9 29.9 31.9 Gilde wienerpølse 8 stk 520 gram Tulip 500g 33.6 67.7 59.9 64.9 12 egg, billigste type Kronägg 10 pack ägg guld gula 33.6 24.9 29.9 42.9 Tine lettmelk 1 prosent 1 liter (rosa kartong) Arla 16.3 19.9 19.9 20.7 Tine ekte meierismør 500 gram, innpakket Arla smör normalsaltat 500 gram 52.9 49.5 47.2 49.9 Lakseporsjoner fire pack – billigste type Coop laxfilé 4x125 gram 105.9 64.7 42.4 84.8 Nugatti 500 gram 31.7 36.2 32.9 39.9 Dansukker sukker 1 kilo (hvit farin) Dansukker svenskt strösocker 22.1 25.9 21.9 23.4 Toro Bali kyllinggryte 91 gram - 28.8 22.9 20.9 31.9 Toro lasagne familiepakning 320 gram - 43.3 38.4 34.8 34.8 Maarud potetgull salt classic 250 gram Lays saltad 24 39.9 32.9 32.9 Freia M peanøtt 180 gram - 19.2 39.9 29.9 29.9

Slik har vi sammenlignet prisene Ekspandér faktaboks I tabellen har NRK sammenlignet prisene på et utvalg varer i Norge og Sverige. Dersom samme vare ikke er funnet i Sverige som i Norge, er prisen sjekket på en tilsvarende vare. Prisundersøkelsene ble gjennomført 1. februar. I Sverige ble prisene sjekket på MaxiMat Nordby. I Norge sjekket vi prisene tre butikker i Oslo sentrum: Coop Extra, Kiwi og Rema 1000. Prisene er oppgitt i norske kroner. Prisen på varene undersøkt i Sverige er konvertert til norske kroner med dagens valutakurs. 100 norske kroner tilsvarer med dagens kurs 105,42 svenske kroner.

Forventer økt pågang

Som følge av prisøkningen i Norge forventer de svenske kjøpmennene en økt pågang av norske kunder fremover.

– Allerede forrige uke merket vi at vi hadde en god slutt på uken. Kundene prater mye om den store prisforskjellen, og større skal den bli, sier driftssjef ved Nordby Supermarket Göran Lundgren.

Driftssjef i Grensemat AB Göran Lundgren jubler over økte norske priser. Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

I fjor hadde butikken på Svinesund over én milliard svenske kroner i omsetning.

Kundene kommer til tross for prisøkning også på andre siden av grensa. I Sverige var prisøkningen på 19 prosent i 2022, mot 11,5 prosent i Norge.

– Vi har hatt prisoppgang som i alle andre land. Det er prisforskjellen som er det viktigste, med tanke på at vi har utført mange prisøkninger her, og i Norge kommer det en stor en i dag, som vi har fulgt på nettet allerede nå. Så vi ser 10–12 prosent opp, og prisavstanden blir jo veldig stor, sier Lundgren.