I en pressemelding skriver politiet at etterforskningen er i en tidlig fase. De kan derfor ikke si noen om årsaken til ulykken.

Sporene fra bussen er tydelige på fortauet ved Vahl skole torsdag morgen. Foto: Else Karine Archer / NRK

– Det er gjennomført en del avhør, og politiet vil fortsette å gjennomføre avhør de nærmeste dagene. Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gå ut med hva som har fremkommet i avhørene, skriver politiet.

De undersøker nå om det finnes overvåkingsvideo av ulykken.

Bussen står nå på Risløkka trafikkstasjon i Oslo. Der skal den undersøkes av Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe og av Havarikommisjonen.

Havarikommisjonen sier til NRK at innledende etterforskning har startet, men at det er for tidlig å si hva som har forårsaket den.

Abdi Fatah Mohamad var blant de første som kom til ulykkesstedet, og hjalp de skadde. Du trenger javascript for å se video. Abdi Fatah Mohamad var blant de første som kom til ulykkesstedet, og hjalp de skadde.

Sjåfør siktet

Det var rundt klokken 22 onsdag kveld at bussen krasjet i et bygg på Vahl skole.

Tre personer ble hardt skadet i hendelsen, men politiet sier til Aftenposten torsdag at ingen er i livsfare.

Totalt ble 11 personer skadd inne i bussen, mens 1 person på utsiden pustet inn røyk.

I pressemeldingen torsdag formiddag skriver politiet at de ikke har noen ny informasjon om tilstanden til de skadde.

Bussjåføren, en mann i 60-årene, er siktet av politiet for uaktsom kjøring. Førerkortet hans er beslaglagt. Mannen er ennå ikke avhørt av politiet, og har ikke fått oppnevnt en forsvarer.

Fronten til bussen har fått store skader etter kollisjonen. Foto: Tom Balgaard / NRK

Berører ikke skolestart

Bussen fikk store skader i kollisjonen, men mursteinsbygget som ble truffet har tilsynelatende små skader. Rektor sier skolestart på mandag vil gå som normalt.

– Kommunen gjør befaringer nå. Så langt ser det ikke ut som det påvirker skolestart. Samtidig er skolehelsetjenesten tilgjengelig, hvis noen av elevene ønsker samtale, sier rektor Janne Thon Rehn.

Rektor Janne Thon Rehn sier at skolen går som planlagt på mandag. Foto: Tom Balgaard / NRK

Sportsklubben Sterling, som holder til i bygget bussen krasjet i, sier til NRK at ulykken heller ikke påvirker deres aktiviteter.

Mimoun El Atiouai er styreleder i Sterling sportsklubb, som holder til like ved. Etter å ha hørt om ulykken valgte han å dra til klubbhuset selv.

– Det er mange barn som pleier å leke der og spille fotball. Det er mange ungdommer som sykler rundt i området. Hadde det skjedd på dagtid hadde det vært enda verre, sier El Atiouai.

Torsdag morgen var kommunen på ulykkesstedet for en befaring. Foto: Tom Balgaard/NRK

– Så flere skadede

Abdi Fatah Mohamad, som jobber for Sterling sportsklubb, ble vitne til hendelsen. Han hjalp skadde som kom ut av bussen.

Store ressurser ble sendt til ulykken onsdag kveld. Foto: NTB

– Jeg så det kom flere skadde ut av bussen. Jeg hjalp dem. Så kom politiet, sier Mohamad til NRK.

Han hentet førstehjelpsutstyr i klubbhuset for å hjelpe folk som var skadet.