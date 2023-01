– Jeg mener de burde gå ut med hva slags narkotiske stoff de mistenker at denne saken gjelder. Det er viktig at ungdom informeres om faren og om de mulige konsekvensene, sier Haakon Åsli Skogstad.

Han er forsvarer for en 18 år gammel mann som sitter varetektsfengslet. 18-åringen er siktet for å ha solgt narkotika og hensatt noen i hjelpeløs tilstand.

Tvillingsøstrene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) ble funnet livløse på en adresse i Spydeberg natt til søndag. Politiet mistenker at de døde etter inntak av narkotika.

En tredje tenåringsjente ble sendt til sykehus etter mistanke om en overdose. Hun har status som vitne i saken.

Politiet har en formening om hva slags stoff jentene skal ha fått i seg, men dette vil de ikke offentliggjøre.

Det mener Skogstad at de bør gjøre.

– Det er av stor offentlig interesse at andre ungdommer informeres om farligheten ved disse stoffene.

Aftenposten skrev først om Ditlei-Simonsens oppfordring.

Vil ikke uttale seg

Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport etter dødsfallene. Men de vil ikke si hvilke stoffer som har dukket opp i etterforskningen.

– Når det gjelder type narkotika kan vi ikke uttale oss om dette før den endelig obduksjonsrapporten foreligger. Vi har en formening på bakgrunn av opplysninger i saken, men ikke det fulle og hele bildet, opplyste politiadvokat Benedicte Granrud til NRK onsdag.

– En endelig obduksjonsrapport vil gi det konkrete svaret. Av hensyn til dette kan ikke politiet si noe om dette på nåværende tidspunkt.

Også forsvareren til den andre siktede i saken mener politiet burde si hva de vet om stoffene.

Advokat Knut Ditlev-Simonsen mener det er viktig å avklare om det er noe nytt, farlig eller særlig potent dop i omløp. Foto: Stein Ove Korneliussen/NRK

– Jeg mener politiet burde gå ut med informasjonen om hvilket stoff de tror det gjelder for å unngå spekulasjoner, sier Knut Ditlev-Simonsen.

Ditlev-Simonsen forsvarer en mann i 20-årene som er siktet for uaktsomt drap. Mannen nekter straffskyld.

– Det er mange typer stoff der ute og det kan være av betydning å få det avklart. Særlig om det skulle være noe nytt, giftig eller særlig potent som det bør advares mot.

Erkjenner ikke straffskyld

Politiet jobber nå med å innhente og gjennomgå informasjon.

– Det sentrale i etterforskningen nå er å kartlegge hendelsesforløpet i forkant av dødsfallene. Vi har avhørt et tosifret antall vitner, og det gjenstår fortsatt flere avhør, sier politiadvokat Granlund.

Forsvarer Haakon Åsli Skogstad kan av hensyn til politiets etterforskning ikke gjengi hva den siktede 18-åringen har forklart om sin rolle i saken.

18-åringen erkjenner ikke straffskyld.

– Det er viktig for meg å understreker at på nåværende tidspunkt er ikke min unge klient mistenkt på noe måte å ha forårsaket disse tragiske dødsfallene, sier Skogstad.

– Og så er det viktig for meg å understreke at dette er en stor tragedie. Det er ikke alltid sånn at noen enkeltpersoner må straffes for det.