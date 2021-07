Første tropenatt i Oslo på to år

I natt hadde Oslo sin første tropenatt. På målestasjonen på Blindern var den laveste temperaturen 21 grader. Flere målestasjoner i Oslo viste over 20 grader.

– En tropenatt er ganske sjeldent, det skal mye til for at temperaturen holder seg. Er det 19.9 grader i et minutt, så regnes det ikke som en tropenatt lengre, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Valle.

Sist gang man hadde det i Oslo var i 2018 og 2019. Før 2018 var det 15 år siden sist gang.