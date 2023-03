Lavrans (19) skulle bare male bort angsten – nå har han solgt ut sin første soloutstilling

På et atelier i Drammen bruker Lavrans Borgen mesteparten av tiden sin. Han maler med brede penselstrøk i timevis hver dag.

Lavrans ble rådet til å begynne å male av psykologen sin. Foto: Tina Brock / NRK

Det første bildet malte han på gutterommet for bare to år siden, men han har store ambisjoner for fremtiden.

Nylig solgte han ut sin første soloutstilling på Tjuvholmen i Oslo.

Kjemper for mental helse

– Det tar nok litt tid å la det synke ordentlig inn. Det kunne ikke gått bedre. Hjertet er fylt opp av masse god energi og inspirasjon til å jobbe videre, sier han etter suksess-utstillingen.

Lavrans har tidligere vært aktuell med maleriauksjon med Maud Angelica Behn. Begge har psykisk helse som sin hjertesak. Pengene fra auksjonen ga de til Mental Helse Ungdom.

Maud Angelica Behn og Lavrans Borgen stilte ut to malerier til inntekt for Mental Helse Ungdom. Foto: @artbylavrans

19-åringen har også lagd et bestillingsverk til fotballspiller Martin Ødegaard av fotballbanen i Drammen, der de begge spilte som barn.

Maler vekk angsten

Han skulle egentlig bli fotballspiller. Men for noen år siden fikk han en psykisk knekk. Fotballdrømmen ble lagt på is.

Konsentrasjonen sviktet, han var rastløs og opplevde indre uro og angst. Det skulle lite til før han ble vippet av pinnen.

Han begynte å male etter oppfordring fra psykologen. Nå hjelper det ham å holde de vanskelige følelsene i sjakk.

FARGER: Det blir mange malingsflekker i løpet av en arbeidsdag. Foto: Tina Brock / NRK

– Det er veldig terapeutisk for meg å stå å få male. Det hjelper meg i hvert fall å bearbeide tankene og følelsene når de kommer.

Han er foreløpig selvlært, men på bare to år har han selv merket stor utvikling på egen utvikling.

– De første bildene var angst-skildrende bilder. Etter hvert som ting har forandret seg har malt mye forskjellig. Jeg har kanskje beveget meg mot et litt mer harmonisk uttrykk, sier han.

Maleriet "Brainstorm" av Lavrans Borgen. Tre malerier stilt ut på åpningsutstillingen til Lavrans Borgen. Maleriet "Ubetinget kjærlighet". Malerier av Lavrans Borgen.

Mamma er forbildet

De kunstneriske rollemodellene hans er kjente kunstnere som Edvard Munch, Pablo Picasso og Bjarne Melgaard.

– Mitt største forbilde generelt i livet er mamma da. Hun har spilt en viktig rolle. Både som menneske, men også kunstner.

UBETINGET KJÆRLIGHET: Bildet til venstre illustrerer Lavrans som trøster moren sin i en vanskelig tid, slik hun alltid har trøstet og støttet ham. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

I sin første soloutstilling malte han blant annet et bilde dedikert til henne.

– Det er utrolig sterkt. Jeg tenker jo at det at når man klarer å male og uttrykker følelser, da han man knekt koden for kunst, sier mor Tove Borgen.

Unge kunstnere oppdages på sosiale medier

Kunstkritiker Lars Elton i Dagsavisen sier Lavrans har en karakteristikk stil.

– Jeg forstår at dette treffer et publikum og at kan være populært, sier han.

Journalist og kunstanmelder Alma Holtvedt i Aftenposten sier at Lavrans' fargebruk, motiv og de tykke, svarte linjene trekker assosiasjoner til street art, pop art og naivisme. Hun tror også han har sett en del på Picassos portretter.

– Maleriene må også ses i lys av den digitale virkeligheten hans generasjon er oppvokst i. Kanskje kan man kalle det en form for Instagram-estetikk? sier hun.

Holtvedt syns det er imponerede at Lavrans har solgt ut en soloutstilling i så ung alder.

Alma Holtvedt er journalist og kunstanmelder i Aftenposten. Foto: Privat



– Det vitner ikke minst om et pågangsmot og et ambisjonsnivå som kan ta ham langt, sier hun.

Holtvedt trekker fram et Lavrans er en av flere veldig unge kunstnere som de siste årene er blitt populære gjennom sosiale medier.

– Det ser ut til at de digitale plattformene er i ferd med å engasjere et nytt kunstpublikum: Unge, estetisk bevisste folk som ikke nødvendigvis er så interessert i å tråkke rundt på gallerier og museer hver søndag, men som oppdager gleden ved kunst på helt andre måter.