I Ytre Oslofjord er sjøfugl en indikator på hvordan det står til med havet. Nå mangler de mat, og økende forstyrrelser fra menneskelig aktivitet reduserer bestanden.

Rune Aae er biolog og aktiv fuglekikker, og tar oss med til fugletårnet i naturreservatet Øra i Fredrikstad.

Biolog Rune Aae kaller nedgangen i sjøfugl i det vernede naturområdet utenfor Fredrikstad for dramatisk. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Her finnes verdifulle våtmarksområder ved utløpet av Glomma. Men det er også nabo til store industri- og havneanlegg, og til det yrende båtlivet rundt Hvalerøyene.

– Vi ser hvordan bestanden av sjøfugl går ned og ned i år etter år. Vi blir flere som har båt, som lar hunder gå løse på holmer og skjær. Og det anlegges flere brygger nær hekkeområder. Det er summen av alle disse tingene som truer fuglelivet, sier han.

Andre faktorer er fiske, forurensing fra Glomma og klimaendringene som forandrer livet i havet.

Ornitologer har også observert hvordan sjøfugl trekker inn fra skjærgården til byen, der det er mer mat å finne.

Nå har en stor forskergruppe sette på hva som truer verdiene i de norske havene.

Har vurdert alle havområdene

Forskere fra seks fagmiljøer har kartlagt sårbarheten til sjøfugl og fisk, tare og ålegras, plankton og sjøpattedyr, organismer i ishavet, bunnsamfunnene og hele næringskjeder i havene våre.

Se hele rapporten her.

– Det vi så var at det kunne være godt å få en samlet oversikt over alle miljøer i havet som er sårbare i hvert havområde, sier forsker Cecilie Hansen ved Havforskningsinstituttet.

Rapporten som ble publisert sist uke viser hvilke arter som er sårbare i hvilke havområder. Det vil si helt fra Ytre Oslofjord i sør til Barentshavet i nord.

På den måten kan myndigheter og andre som ønsker å drive aktivitet i disse områdene, raskt få oversikt over hvor sårbart livet er i akkurat det området.

Havforsker Cecilie Hansen har ledet arbeidet med å lage en felles oversikt over sårbare arter i havet. Foto: Privat

– Vi kan se på sild eller torsk. Vil de være like sårbare i Barentshavet som i Nordsjøen? Hvis de ikke er det, så vil rapporten fortelle hvorfor, forklarer havforskeren.

17 trusler

Helt konkret er det vurdert sytten ulike påvirkninger som livet i havet kan utsettes for.

I hvert av havområdene vil det være ulike trusler mot de levende miljøene, og det kan også være at faktorer som er truende for noen arter, kan være positive for andre.

Det gjelder for eksempel ved økt havtemperatur.

Oljeplattformer kan være en barriere og utgjøre en trussel i form av fare for forurensing. Foto: Carina Johansen / NTB

Setter lys på menneskelig aktivitet

Forsker Cecile Hansen kaller det vi har fått nå for et oppslagsverk over sårbare arter i havet. Det vil legge grunnlaget for enda en rapport som skal komme snart. Den vil omhandle all menneskelig aktivitet i de samme områdene.

– Der kommer vi til å se på hvert av havområdene, hvem er det som er der, hva holder de på med, og hvilke miljøverdier vil være mest utsatt for den aktiviteten som skjer.

Eksempler på dette er fiske, olje og gassvirksomhet og planlagt gruvedrift på havbunnen.

Ei sildemåke i flukt. Flere måkearter er nå rødlistet i Norge. Foto: Sindre Skrede / NRK

Hele forskningsarbeidet vil så danne grunnlaget for en ny forvaltningsplan for havområdene som er varslet skal komme i 2024.

Biolog Rune Aae er bare betinget optimist med tanke på at det nå er laget en samlerapport om sårbarheten til arter og miljøer i havet.

– Årsakene har vi visst om lenge, men tiltakene medfører at vi må endre oss. Den er lei.