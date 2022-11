– Det jeg er litt bekymret for er at eldre folk kanskje sier: «Ok, jeg må spare mye strøm». Selvfølgelig kan du ha et kjøligere inneklima, men du må kompensere med å kle på deg mer, sier professor ved Norges arktiske universitet, James Mercer.

I 25 år har han forsket på regulering av kroppstemperatur, og mener det er andre steder man bør spare inn penger, før man skrur ned innetemperaturen. En for lav innetemperatur kan i verste fall være dødelig.

James Mercer er redd for at eldre kan dø av for kalde hjem. Foto: Anders Haualand / NRK

– Jeg er redd for at når vi ser på dødelighetsstatistikken om ett år, så ser vi en økning. Jeg håper det ikke skjer, og jeg vil ikke skremme folk. Hele poenget er at folk må være oppmerksomme på problemet.

Han viser til at dødeligheten midtvinters er 34 prosent høyere enn om sommeren. Det gjelder alle land i Europa. Den viktigste faktoren her er inneklimaet.

Styrer temperaturen med telefonen

– Varmepumpa står på 19 grader. Det er så veldig fin temperatur ute nå, sier Ole-Henrik Andressen.

Ole-Henrik Andressen er ikke redd for å fryse. Foto: Anders Haualand / NRK

Han er pensjonist og bor i Lier.

Hjemme i boligen styrer han temperaturen på varmepumpa med smarttelefonen. Via en annen app får han opp styring av panelovnene. Både her og på hytta.

Han innrømmer at systemet og varmepumpa har kommet på plass, på grunn av de høye strømprisene. Han har også byttet vinduene.

Ole-Henrik Andressen styrer temperaturen i stua med en app. Foto: Anders Haualand / NRK

– Det er ikke sånn som før at man bare betaler strømregninga, så er man happy, sier Ole-Henrik.

Han har redusert oppvarmingen med 25 prosent med tiltakene, og han har bare på varme i et rom, nemlig i stua.

– Nå er ikke jeg så veldig frossen av meg, men jeg kjenner folk som synes det er for kaldt her, sier han.

Foto: Anders Haualand / NRK

Kan påvirke helsen

Rundt 36 millioner mennesker i Europa klarte ikke å holde det tilstrekkelig varmt i 2020. Det viser tall fra EU, gjengitt av BBC.

Det får konsekvenser for vår helse.

Forskning viser at kalde hjem er skadelig for de som bor der. En høyere risiko for slag, luftveisinfeksjoner og fall eller skader som følge av folks reduserte styrke i lavere temperaturer.

Lave innetemperaturer kan påvirke helsen både på kort og lang sikt.

Klokka fire på natten er kroppstemperaturen lavest, da er det også størst risiko for å dø om vi har det for kaldt hjemme, ifølge James Mercer.

– 19 grader er for kaldt

Mercer understreker viktigheten av at eldre holder en god innetemperatur i minst ett rom i huset. Og at de rett og slett unngår å gå ut hvis det blir sprengkulde.

– Jeg synes en romtemperatur på 19 grader er for lavt for eldre folk. De er mindre aktive enn yngre folk. De sitter ofte innendørs hele dagen. Og det skjer ting med alderdom som gjør at måten vi regulerer kroppstemperatur, blir svekket, sier Mercer.

Han anbefaler en temperatur på 22–24 grader for eldre som sitter mye stille hjemme.

– Hvis man går rundt hele dagen og føler at du har det kaldt, er det dårlig nytt for helsen. Det bør man ikke gjøre.

– Kjenn etter om du føler deg kald eller ikke. Føler du deg kald, så skru opp temperaturen, sier Mercer.

Ole-Henrik Andressen er ikke redd for å bli kald. Han løfter opp katten som har kommet inn i stua.

– Jeg pleier å si, som en spøk, at fryser jeg så tar jeg denne lille varmeovnen på fanget, ler han.